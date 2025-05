O Vitória está pronto para encarar o Santos logo mais às 18h30 (de Brasília) no Barradão, em Salvador, pela 10ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro tem a volta de Matheuzinho, suspenso no Ba-Vi do último domingo, e duas novas alterações no time, com direito à improvisação do volante Baralhas pela lateral.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Thiago Carpini comanda treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A principal novidade na escalação do Vitória contra o Santos é o retorno de Matheuzinho, que cumpriu suspensão no Ba-Vi do último domingo após ser expulso na partida contra o Vasco, pela 8ª rodada. Outra surpresa é a escalação do volante Baralhas pela lateral direita, na vaga de Claudinho.

Em relação ao Ba-Vi, Thiago Carpini fez três mudanças: trocou Edu por Zé Marcos na zaga, Wellington Rato por Gustavo Mosquito no ataque e Claudinho por Baralhas na lateral.

continua após a publicidade

Por outro lado, Fabri, Hugo, Willian Oliveira, Neris e Raúl Cáceres seguem no departamento médico e não estão disponíveis para o confronto contra o Santos.

Os pendurados do Vitória são Lucas Halter, Matheuzinho, Ronald e Janderson.

+ Torcedores-símbolo do Vitória lembram final contra o Santos em 2010: ‘Desmaiei’

Escalação de Vitória e Santos

VITÓRIA (técnico: Thiago Carpini): Lucas Arcanjo; Baralhas, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Osvaldo e Renato Kayzer.

continua após a publicidade

SANTOS (técnico: Cleber Xavier): Gabriel Brazão, Léo Godoy, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

✅ FICHA TÉCNICA

⚽VITÓRIA X SANTOS

🏆10ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Manoel Barradas (Salvador - BA)

📺 Onde assistir:

🗣️ Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)