Vitória x Santos: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Vitória e Santos se enfrentam neste domingo (25), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Separados por apenas quatro pontos, os dois times vivem momento delicado na competição e lutam para se afastar da zona de rebaixamento. O Vitória ocupa a 16ª colocação, com nove pontos, sendo o primeiro de fora do Z-4. Já o Santos amarga a vice-lanterna, com apenas cinco pontos conquistados.

Como chegam os dois times?

Na reedição da final da Copa do Brasil de 2010, Vitória e Santos se enfrentam no Barradão em busca de uma arrancada no Brasileirão.

Os dois times não se enfrentam desde outubro de 2018. No último encontro, no Barradão, o Peixe venceu por 1 a 0 com gol de Carlos Sánchez.

O Alvinegro Praiano vem de uma eliminação precoce na Copa do Brasil para o CRB, nos pênaltis, e agora tem apenas o Campeonato Brasileiro pela frente até o fim da temporada.

Neymar entra na reta final de seu contrato com o Peixe. O camisa 11 tem vínculo com o clube até o dia 30 de junho e ainda tem mais quatro jogos para disputar pelo time da Baixada Santista. O atacante entrou no segundo tempo do duelo contra o CRB e ainda converteu um pênalti.

Ele deve atuar novamente apenas na segunda etapa da partida. Após a eliminação, o capitão santista afirmou que a equipe é muito dependente dele e que sua permanência até a Copa do Mundo é incerta.

O time busca a primeira vitória sob o comando de Cléber Xavier. Até aqui, são cinco partidas, com três derrotas e dois empates. Marcou apenas um gol e sofreu três.

Neymar rebate vaias da torcida do CRB após eliminação do Santos na Copa do Brasil. (Foto: Itawi Albuquerque/AGIF)

O Vitória teve a semana livre pela segunda vez nesta temporada. A equipe não vive um bom momento na competição, com apenas dois triunfos em nove jogos. Na Copa Sul-Americana, soma uma vitória em cinco partidas e ocupa a segunda colocação do Grupo B, com seis pontos. A Universidad de Quito, do Equador, lidera com 11 pontos. Já na Copa do Brasil, o Leão da Barra foi eliminado pelo Náutico na segunda fase.

O primeiro ponto que exige atenção por parte do Vitória é a fragilidade defensiva apresentada nos últimos jogos, evidenciada no Ba-Vi do último domingo. O Rubro-Negro sofreu gols em nove dos últimos dez compromissos e só passou ileso diante do Cerro Largo (URU), na 5ª rodada da Sul-Americana, quando venceu por 1 a 0.

O atacante Renato Kayzer atuou nas partidas contra Vasco e Bahia, mas foi apresentado oficialmente apenas na última sexta-feira (23). O jogador de 29 anos já marcou três gols e tem contrato com o clube até março de 2027.

— A gente sabe que é um jogo importante para as duas equipes. Não estamos numa posição muito boa na tabela. O Neymar é um craque, todo mundo sabe disso, um jogador que exige atenção triplicada. Mas acredito que o professor está estudando o time deles, vai começar a nos passar algumas orientações, e vamos tentar fazer um grande jogo dentro de casa — afirmou Kayzer.

Outra boa notícia para o torcedor é o retorno do meia Matheuzinho, que está à disposição do técnico Thiago Carpini após cumprir suspensão no Ba-Vi. Por outro lado, o volante Pepê, expulso no clássico, será desfalque.

Na sexta-feira (23), o Vitória também anunciou a rescisão contratual do meio-campista Thiaguinho, que disputou apenas seis partidas nesta temporada. O jogador de 28 anos tinha vínculo até o fim do ano, mas a saída foi definida em comum acordo com o clube.

Desfalques do Santos:

-Soteldo (lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda)

-Gil (liberado para resolver problemas familiares)

-Aderlan (dores na coxa direita)

-João Schmidt (lesão no músculo do bíceps femoral da coxa esquerda)

-Escobar (suspenso)

-Zé Ivaldo (suspenso)

-Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda)

Dúvidas do Vitória para o jogo:

-Willian Oliveira (problema no joelho)

-Raúl Cáceres (lesão na coxa)

-Hugo (lesão na panturrilha)

-Fabri (lesão na coxa)

- Bruno Xavier (em transição após lesão)

Ingressos:

Os valores dos ingressos para o duelo entre Vitória e Santos variam de R$ 100 a R$ 280 (clique aqui para comprar). Vale lembrar que, mesmo com o fim do período de exclusividade, os sócios ainda podem realizar o check-in.

Até a noite da última sexta-feira (23), mais de 23 mil ingressos já haviam sido vendidos.

Retrospecto Vitória x Santos:

42 jogos

23 vitórias do Santos

9 empates

10 triunfos do Vitória

*A informações são do site Acervo Santista

Provável escalação:

⚽Provável escalação do Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald Lopes e Matheuzinho; Wellington Rato, Renato Kayzer e Osvaldo.

⚽Provável escalação do Santos (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão, Léo Godoy, Luisão, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

Ficha técnica:

✅ FICHA TÉCNICA

⚽VITÓRIA X SANTOS

🏆10ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Manoel Barradas (Salvador - BA)

📺 Onde assistir:

🗣️ Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)