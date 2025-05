Com a derrota, o Vitória caiu para a 17ª posição, enquanto o Palmeiras se salvou com 40 pontos.

O Santos venceu por 1 a 0 com um gol de Thiago Ribeiro aos 49 minutos do segundo tempo.

A última rodada do Campeonato Brasileiro de 2014 foi de tensão máxima, especialmente para Vitória e Palmeiras, que disputavam a permanência na elite nacional. O rubro-negro baiano precisava vencer o Santos no Barradão, em Salvador, e torcer por um tropeço do rival paulista diante do Atlético-PR. Já o Verdão, em crise dentro e fora de campo, dependia apenas de si, mas sabia que um empate somado a uma vitória do Vitória poderia significar o terceiro rebaixamento de sua história. No fim, o destino foi selado nos acréscimos, e o gol que salvou um clube foi o mesmo que afundou outro. O Lance! relembra Vitória x Santos no Brasileirão 2014.

Vitória x Santos no Brasileirão 2014

O Santos, sem grandes pretensões na tabela, chegou a Salvador já classificado para a Sul-Americana, mas com o compromisso de honrar o campeonato. Com um time misto, mas competitivo, o Peixe foi superior desde o início e criou chances claras ainda no primeiro tempo. Leandro Damião desperdiçou uma finalização dentro da pequena área logo aos 5 minutos. Thiago Ribeiro teve três boas oportunidades, incluindo uma cabeçada por cima do travessão. E Gabriel acertou o travessão em chute de fora da área. O Vitória, nervoso, pouco criou e dependia de chutes de média distância, principalmente com Ayrton e Marcinho.

O segundo tempo manteve a mesma tônica. O Santos com mais qualidade e volume de jogo, o Vitória correndo contra o tempo, mas sem conseguir se impor. O técnico Ney Franco fez mudanças na equipe, colocando Juan, Willie e Beltrán, tentando dar mais mobilidade ao ataque, mas a equipe baiana mostrava fragilidade emocional e pouca organização. O goleiro Gatito Fernández teve trabalho para segurar a pressão santista, enquanto o goleiro Aranha foi pouco exigido na etapa final.

Gol no Barradão, alívio no Allianz Parque

No Allianz Parque, o Palmeiras empatava com o Atlético-PR por 1 a 1, resultado que colocava o time paulista na 17ª colocação — zona de rebaixamento — caso o Vitória vencesse. Mas a vitória baiana não veio. E nos minutos finais, veio o golpe fatal. Já aos 49 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque, Thiago Ribeiro aproveitou cruzamento da esquerda e finalizou para o gol, fazendo 1 a 0 para o Santos.

O gol do Peixe caiu como uma bomba no Barradão. Torcedores baianos choravam nas arquibancadas, jogadores caíram no gramado, incrédulos. Do outro lado, o Palmeiras, mesmo sem vencer, escapava de um novo rebaixamento por apenas um ponto — terminou com 40, contra 38 do Vitória, que caiu para a 17ª colocação.

O resultado também derrubou o Bahia, já rebaixado antes da rodada, marcando a queda simultânea dos dois maiores clubes do estado — algo raro e doloroso para o futebol nordestino. Para o Vitória, o fim de uma campanha marcada por irregularidade, troca de técnicos e falta de identidade em campo. Para o Palmeiras, a sobrevida necessária para reestruturar o clube, que viria a ser campeão da Copa do Brasil no ano seguinte.

O Santos, por sua vez, terminou a competição com dignidade. Sem pretensões, fez o que se esperava de um time grande: respeitou o campeonato, jogou sério e foi decisivo em uma das rodadas mais dramáticas da história recente do Brasileirão.

Ficha técnica - Vitória x Santos no Brasileirão 2014

VITÓRIA 0 x 1 SANTOS

📅 Data: 7 de dezembro de 2014 (domingo)

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Barradão, Salvador (BA)

⚖️ Árbitro: Anderson Daronco (Asp. Fifa – RS)

👥 Assistentes: Fábio Pereira (Fifa – TO) e Rafael da Silva Alves (Fifa – RS)

🟨 Cartão amarelo: Alisson (Santos)

⚽ Gol:

49’ 2ºT – Thiago Ribeiro (Santos)

Escalações:

Vitória: Gatito Fernández; Ayrton, Kadu, Ednei e Richarlyson; José Welison, Neto Coruja e Cáceres (Willie); Marcinho (Juan), Vinícius (Beltrán) e Edno.

Técnico: Ney Franco

Santos: Aranha; Daniel Guedes (Serginho), Neto, David Braz e Caju; Alisson, Renato (Alan Santos) e Lucas Lima; Gabriel (Cicinho), Leandro Damião e Thiago Ribeiro.

Técnico: Enderson Moreira