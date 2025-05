Quando se fala em Vitória e Santos, um confronto vem logo à mente dos torcedores rubro-negros: a final da Copa do Brasil de 2010. À época, o time baiano surpreendeu com um futebol bem jogado e uma equipe que deu trabalho na competição, enquanto o Peixe tinha uma das suas melhores gerações em campo, com Neymar, Robinho e Ganso.

continua após a publicidade

No final, o Santos levou a melhor contra o Vitória, mas o resultado não tirou o brilho de alguns torcedores-símbolo do Rubro-Negro, que vivenciaram de perto aquela partida histórica para o clube, seja em São Paulo ou Salvador.

Antes do duelo entre Vitória e Santos, marcado para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), na capital baiana, o Lance! ouviu depoimentos de Sinho do Vitória e Rosecleide Aquino, figuras icônicas das arquibancadas do Barradão que lembraram suas experiências naquela decisão de Copa do Brasil.

continua após a publicidade

O primeiro jogo entre Santos e Vitória

Ganso em Santos x Vitória na Vila Belmiro (Foto: Santos FC)

O Vitória foi atropelado pelo Santos de Dorival Júnior na partida de ida da final da Copa do Brasil 2010 e perdeu por 2 a 0 na Vila Belmiro. Ficou barato em um jogo de uma equipe só, com direito a pênalti perdido por Neymar e nenhum chute do Vitória na meta do goleiro Rafael.

Os gols do Peixe foram marcados por Neymar, que vivia seu auge no futebol brasileiro, e Marquinhos.

Mas, independente do desempenho, foi uma experiência marcante para Idenilson França Brito, popularmente conhecido como Sinho do Vitória. Sinho é famoso no Barradão por sempre se vestir de piloto e carregar um avião inflável.

continua após a publicidade

- Comecei a me vestir assim quando o Bahia fazia boas campanhas e eles falavam que o Bahia estava subindo de elevador e o Vitória descendo de elevador. Aí eu peguei e botei esse personagem para mostrar que eles sobem de elevador enquanto a gente sobe de avião, que e muito mais rápido. Aí eu vou sempre para o estádio com essa roupa, as pessoas pedem até para tirar foto. Virou uma marca registrada.

Sinho, torcedor-símbolo do Vitória (Foto: Redes sociais)

O jogo contra o Santos na Vila Belmiro foi o seu primeiro como torcedor fora da Bahia, e logo em uma final de Copa do Brasil, experiência que ficou marcada na memória.

- Sem palavras. Foi a primeira vez que assisti um jogo fora de Salvador e ainda foi a primeira vez que conheci São Paulo. Infelizmente perdemos o jogo, mas a gente acreditava que poderia reverter o placar em Salvador. Não conseguimos, chegamos a virar o jogo no Barradão, mas não foi o suficiente. Lotamos lá a Vila Belmiro com a esperança de vencer o jogo e ser campeão da Copa do Brasil naquela época - lembrou Sinho.

A esperança na volta e um Barradão em chamas

Todos sabiam que era difícil reverter uma desvantagem de 2 a 0 contra o estrelado Santos. Mas o Vitória não deixou de lutar. Empurrado pela torcida que lotou o Barradão e fez o estádio ficar "em chamas" com uma grande quantidade de sinalizadores, o Leão terminou o primeiro tempo perdendo por 1 a 0, depois de sofrer gol do zagueiro Edu Dracena.

Barradão em "chamas" na final da Copa do Brasil 2010 (Foto: Reprodução)

Na etapa final, porém, o Vitória foi para o "tudo ou nada" e conseguiu virar para 2 a 1 com Walace e Júnior, mas o placar não foi o suficiente para levantar o troféu. À época, eram necessários pelo menos dois gols de diferença para reverter a desvantagem.

O Rubro-Negro foi aplaudido ao fim do jogo, mas a torcedora Rosecleide Aquino, um verdadeiro símbolo nas arquibancadas do Barradão, não resistiu à emoção do jogo e desmaiou.

- O Vitória precisava ganhar o jogo por dois gols, mas eu acabei desmaiando. Fui parar no Hospital Santa Izabel toda pintada de Vitória, e, assim que eu cheguei, os médicos começaram a tirar a minha maquiagem. Uma das meninas que estavam lá também me ajudaram. Eu estava sem poder falar e andar. Foi um jogo em tanto, o Vitória merecia ser campeão da Copa do Brasil, mas o Santos não deixou - relatou Rosecleide.

+ Conheça torcedora que já fugiu da família e tem uma vida dedicada ao Vitória

Rosecleide com sua tradicional luva de boxe, símbolo da luta de uma vida inteira em prol do Vitória (Foto: Rafael Carmo / Lance!)

Mas há quem diga que a força do Barradão está ainda maior atualmente, como é o caso de Sinho. Segundo ele, aquele Santos de 2010 não iria ser campeão contra o Vitória se a final se repetisse agora.

- Uma última coisa... Sei que o Santos está em crise e brigando contra o rebaixamento, mas eu queria que aquele time com Neymar, Ganso e Robinho viesse jogar agora no Barradão para eles verem como o Vitória está hoje. Claro que o time naquela época era muito bom, mas o Vitória está evoluindo cada vez mais atualmente. Queria que eles viessem agora para ver como é que se joga.

Com Neymar em campo, desta vez em outra fase da carreira, Vitória e Santos vão se reencontrar às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não é uma final de Copa do Brasil, mas o compromisso é importante para a pretensão das duas equipes na luta contra a zona de rebaixamento.

+ Vitória 126 anos: veja como o Barradão mudou a história de um bairro periférico