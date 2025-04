O Vitória ficou no empate por 1 a 1 na estreia da Sul-Americana contra a Universidad Católica (EQU) na última quarta-feira, no Barradão, e deixou a torcida com um gosto amargo que se refletiu em vaias ao término do jogo. Em entrevista coletiva, porém, o técnico Thiago Carpini valorizou o ponto conquistado em meio à maratona de jogos e atualizou a situação do recém-chegado Renato Kayzer ao garantir rodagem no elenco.

Thiago Carpini comanda o Vitória em jogo no Barradão Victor Ferreira / EC Vitória

- A gente entende o torcedor, mas temos que valorizar o ponto, tivemos força para buscar o empate, e em alguns momentos até chances para buscar a vitória. No 0 a 0 o Mosquito teve uma chance, e o goleiro fez grande defesa, poderia ter sido outro jogo. Terminamos só com um zagueiro, o Baralhas fazendo a função, ficamos um pouco mais expostos. É momento de valorizar o ponto conquistado com o time de volta a uma competição internacional depois de muito tempo - destacou.

Com calendário cheio por conta do retorno à Sul-Americana, o Vitória enfrenta o Flamengo neste domingo e na próxima semana tem novo compromisso pela competição continental, contra o Defensa y Justicia. Por isso, Thiago Carpini garantiu que vai usar todas as peças disponíveis no elenco e destacou a necessidade do centroavante Renato Kayzer para a sequência.

- A chegada do Kayzer é o "nove" que tanto procuramos. Pode, sim, esperar o Erick no time. Temos uma sequência de jogos, e a rodagem vai acontecer. Precisamos chegar bem na janela do meio de ano, precisamos seguir oferecendo jogo para todos os atletas - projetou.

Ele ainda atualizou a situação médica do atacante, que foi anunciado oficialmente na última quarta-feira, antes da partida contra a Universidad Católica.

- Ele fez a avaliação física hoje. Ele vem de uma lesão, machucou a posterior no último jogo que fez. Pelo que eu sei, a lesão está cicatrizada, mas precisamos entender em que etapa da transição ele está. Acredito que, para domingo, não [joga]. Até por ele estar voltando de uma lesão de posterior. Então vamos ter que tomar esse cuidado. Espero que ele esteja em condições pelo menos para viajar com o grupo na terça-feira. Se não jogar, que possa ir para do jogo de Belo Horizonte [contra o Atlético-MG], já que a gente não retorna para Salvador.

A sequência do Vitória

Ricardo Ryller em ação contra a Universidad Católica Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Carpini parece ter levado uma boa impressão do Vitória na Sul-Americana para os desafios difíceis que terá pela frente. Às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), o Rubro-Negro encara o Flamengo no Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Já na próxima quinta, o Leão viaja para a Argentina, onde enfrenta o Defensa y Justicia, às 19h, favorito do grupo para a classificação direta na Sul-Americana.

- São sete jogos com uma vitória, mas também são 24 jogos com só três derrotas. Acho que hoje [quarta] voltamos a jogar bem em alguns momentos da partida. Quando voltarmos a vencer, vamos recuperar a confiança que vai ajudar nos momentos de tomada de decisão - completou Carpini, que viu com bons olhos o empate do Vitória na Sul-Americana.