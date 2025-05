O clássico entre Bahia e Vitória começou dramático para o lado tricolor na tarde deste domingo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Brasileirão. Logo no primeiro minuto de Ba-Vi, Jean Lucas deu um soco nas costas do volante rubro-negro Baralhas e foi expulso pelo árbitro Ramon Abatti Abel, após revisão no VAR.

O lance começou com reposição errada do goleiro Marcos Felipe, que gerou um lateral no campo de ataque para o Vitória. Depois da cobrança, Baralhas fez a proteção próximo à linha de fundo e levou um soco nas costas de Jean Lucas, que perdeu a cabeça e acabou expulso com um minuto após a bola rolar para o Ba-Vi.

O árbitro ainda revisou o lance após ser chamado pelo árbitro de vídeo Wagner Reway antes de tomar a decisão. Na saída do gramado, o volante ficou revoltado e não se conformou com a expulsão.

Peça fundamental no time de Rogério Ceni, Jean Lucas participou de 24 dos 36 jogos do Bahia em 2025 e foi titular nos últimos quatro compromissos da equipe.

Situação de Bahia e Vitória

O Bahia tenta se recuperar de três derrotas seguidas, duas pela Libertadores e uma pelo Brasileirão, e tem a missão de voltar aos trilhos no clássico deste domingo. Já o Vitória vem em crescente na temporada e venceu os dois últimos jogos, contra Vasco e Cerro Largo.

Depois do Ba-Vi, o Bahia tem compromisso pela terceira fase da Copa do Brasil contra o Paysandu, na Arena Fonte Nova, enquanto o Vitória só entra em campo no próximo domingo, quando enfrenta o Santos, no Barradão.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X VITÓRIA

9ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere.

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).