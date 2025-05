As três derrotas seguidas e a eliminação dolorida na Sul-Americana não escondem o momento de turbulência vivido pelo Vitória nesta temporada. Em meio à busca do treinador por soluções e as mudanças constantes na equipe, o Lance! listou cinco atletas da equipe principal que pouco jogaram sob o comando de Thiago Carpini e podem ser opção para os próximos compromissos do time.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Felipe Cardoso (meia do Vitória)

Felipe Cardoso aquece antes da partida contra o Juventude. Ele é um dos atletas pouco utilizados por Carpini no Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Apresentado no Vitória em março deste ano, o meia-atacante de 22 anos ainda não conseguiu engrenar com a camisa vermelha e preta e só tem um jogo sob o comando de Thiago Carpini. Ele foi utilizado por 23 minutos na partida contra o Moto Club, no Maranhão, pela última rodada da Copa do Nordeste. Com o Vitória já classificado, a comissão técnica escalou um time alternativo para o jogo e nem o próprio Carpini viajou com a delegação.

Depois de ser relacionado só na estreia do Brasileirão, contra o Juventude, ele voltou ao banco de reservas na derrota do time para a Universidad Católica (EQU) na última quarta-feira, pela Sul-Americana.

continua após a publicidade

Felipe Cardoso foi eleito a revelação do Campeonato Baiano deste ano depois de ser um dos destaques da campanha de recuperação do Atlético de Alagoinhas, que chegou às semifinais da competição.

- Nós observamos o Felipe, eu também participei do processo de monitoramento do estadual. Ele é um jovem talento em formação, mas um atleta que talvez tenha se assustado um pouco quando chegou no Vitória. Ele não performou aqui o que vinha fazendo no Atlético de Alagoinhas. Ele ainda não foi aquilo que a gente imaginava. É um jovem a ser desenvolvido, tem suas qualidades. Mas eu estou no dia a dia e sei que o que vai resolver nossos problemas não é o Felipe - avaliou Carpini após derrota para o Santos.

continua após a publicidade

Números de Felipe Cardoso no Vitória:

Jogos: 1;

Minutos em campo: 23;

Participações em gols: nenhuma.

Bruno Xavier (meia)

Bruno Xavier foi um dos atletas escolhidos por Carpini para o jogo contra a Juazeirense pelo Baianão, um dos seus melhores pelo Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Outro meio-campista que pouco aparece nas escalações do Vitória é Bruno Xavier, jogador que trabalhou com Thiago Carpini na campanha de finalista do Água Santa no Paulistão 2023. Dois anos depois, o atleta reencontrou o treinador no Rubro-Negro baiano, ganhou oportunidades nos torneios regionais, mas foi para o fim da fila com o início do Campeonato Brasileiro. Ele, inclusive, ainda não entrou em campo pela competição nacional.

Entre partidas do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, Bruno Xavier atuou em 13 oportunidades com a camisa rubro-negra, mas não é selecionado para jogar há mais de dois meses. A última vez foi justamente contra o Moto Club, pelo Nordestão, quando a comissão técnica também deu chance a Felipe Cardoso. De lá para cá, Bruno Xavier foi relacionado só para o confronto contra o Ceará, pela 7ª rodada do Brasileirão.

Números de Bruno Xavier no Vitória:

Jogos: 13;

Minutos em campo: 596;

Participações em gols: 2 gols.

Léo Pereira (atacante)

Léo Pereira em ação contra a Universidad Católica (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Mais à frente na escalação, Léo Pereira é frequentemente relacionado por Thiago Carpini como uma opção de ataque, mas ainda é pouco utilizado no time. Apresentado no início de abril, o ex-jogador do CRB entrou em campo pelo time baiano em oito partidas (três pela Sul-Americana e cinco pelo Brasileirão), todas elas no segundo tempo.

Números de Léo Pereira no Vitória:

Jogos: 8;

Minutos em campo: 206;

Participações em gols: nenhuma.

Pepê (meia)

Pepê foi titular contra o Juventude, pela primeira rodada do Brasileirão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Ainda com poucas oportunidades desde que chegou do Grêmio, em março, o volante Pepê tem a passagem marcada pela expulsão infantil na derrota para o Bahia, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 27 anos entrou em campo nove vezes pelo Vitória até então, três delas como titular (Sport, Juventude e Grêmio). Também relacionado com frequência, é provável que Pepê ganhe mais oportunidades ao longo da temporada. Ele concorre com Ricardo Ryller, Willian Oliveira, Ronald e Baralhas no meio-campo - esses dois últimos são os atuais titulares.

Números de Pepê no Vitória:

Jogos: 9;

Minutos em campo: 350;

Participações em gols: nenhuma.

Carlos Eduardo (atacante)

Carlos Eduardo no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Alvo de críticas da torcida, o atacante é o mais antigo desta lista no elenco, já que foi contratado no segundo semestre do ano passado e ajudou o Vitória na campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro, com duas assistências em 17 jogos.

Nesta temporada, ele manteve o status de reserva e não agrada com a performance em campo, apesar dos três passes para gols. Dos 13 jogos disputados, só um deles foi como titular, naquele mesmo jogo contra o Moto Club pela Copa do Nordeste, quando os reservas foram escalados. A última vez que o atacante entrou em campo foi na derrota para o Bahia no Brasileirão, quando participou dos sete minutos finais do jogo.

Números de Carlos Eduardo no Vitória em 2025:

Jogos: 13;

Minutos em campo: 463;

Participações em gols: três assistências.

+ Carpini mostra frustração com eliminação do Vitória: ‘A gente sonhava’

Próximos passos do Vitória

Com todos os atletas acima na delegação, à exceção de Bruno Xavier, o Vitória de Thiago Carpini se reapresenta na tarde desta sexta-feira, quando faz treino no CT do São Paulo. A equipe começa a se preparar para o duelo contra o Corinthians, marcado para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão.