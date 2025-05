O Vitória perdeu para o Santos por 1 a 0 na noite deste domingo, no Barradão, e segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Guilherme marcou para o time paulista logo no início do primeiro tempo, e o Rubro-Negro não teve poder de reação diante de mais de 27 mil torcedores para buscar o empate.

Em entrevista coletiva após o confronto contra o Santos, o técnico Thiago Carpini avaliou desempenho da equipe e falou sobre situação delicada na tabela do Brasileirão (assista à coletiva de Carpini após jogo do Vitória no vídeo abaixo).

Com o resultado, o Vitória estaciona nos nove pontos e segue no Z-4 por mais uma rodada. Esse é o segundo tropeço seguido do Vitória no Campeonato Brasileiro, após derrota no clássico Ba-Vi do último domingo.

O Vitória volta a campo às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), quando enfrenta a Universidad Católica (EQU), em Quito, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Rubro-Negro depende só de si para garantir a segunda colocação do grupo B.

Ronald em ação contra o Santos no Barradão. Vitória de Carpini perde mais uma no Brasileirão; confira coletiva (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

✅ Ficha técnica de Vitória x Santos

⚽VITÓRIA 0 x 1 SANTOS

🏆10ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Manoel Barradas (Salvador - BA);

🥅 Gols: Guilherme, 18'/1ºT (Santos);

🟨 Cartões amarelos: Matheuzinho, Ricardo Ryller, Baralhas (Vitória); Luan Peres (Santos);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 27.086;

💸 Renda: R$ 888.117,00.

⚽ ESCALAÇÕES

⚽Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Baralhas (Janderson), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller (Erick), Ronald e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Lucas Braga), Osvaldo (Léo Pereira) e Renato Kayzer.

⚽Santos (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão, Léo Godoy, João Basso (Luisão), Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser (Gabriel Bontempo); Barreal (Neymar), Guilherme (Thaciano) e Deivid Washington (Luca Meirelles).