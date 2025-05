Guilherme, do Santos, marca contra o Vitória e encerra jejum de mais de 3 meses sem gols

O Santos superou o Vitória por 1 a 0 neste domingo (25), no estádio Barradão, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol garantiu ao Peixe sua segunda vitória na competição e a primeira sob o comando do técnico Cléber Xavier, que assumiu o clube no final de abril.

Guilherme abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Pouco antes, ele havia perdido uma chance clara após receber um lançamento nas costas da defesa. Artilheiro do Paulistão 2025, Guilherme não marcava um gol desde o dia 19 de fevereiro.

Na jogada do gol, tabelou pelo lado esquerdo com David Washington, recebeu um cruzamento preciso de Souza e só precisou cabecear para balançar as redes, superando o goleiro Lucas Arcanjo.

Emocionado, o camisa 11 agradeceu o carinho dos companheiros de elenco e dos funcionários do clube.

-Confesso que não é nada fácil falar agora. Feliz por mais um gol com a camisa do Santos, foram dias difíceis para mim, desafiadores. Mas a graça de Deus sempre me alcançou. Quero ressaltar também que o vestiário, a Vila, os funcionários. Eles fazem parte desse gol. A verdade é que eu nunca fui tão abraçado. Quero pedir desculpas aos torcedores pelo pênalti perdido. Eu sofri muito e ainda sofro. Mas eu também recebi muita força, muita gente enviando mensgens positivas. Então quero dividir com eles também esse momento - desabafou Guilherme.

Guilherme não marcava pelo Santos desde o dia 19 de fevereiro. Na ocasião, o Peixe venceu o Noroeste por 3 a 0 pelo Campeonato Paulista. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Parceiro de Neymar dentro e fora de campo, Guilherme chegou ao Peixe em dezembro de 2023, assinando contrato até o fim de 2027. No ano passado, marcou dez gols pelo Alvinegro na Série B.

Apesar do jejum de gols recente, Guilherme segue como artilheiro do Santos na temporada, com 11 gols.

O Peixe vive o seu pior momento desde o rebaixamento inédito. Guilherme tem sido constantemente criticado e vaiado pela torcida durante as partidas. Na última quinta-feira (22), o Santos foi eliminado pelo CRB nos pênaltis, pela Copa do Brasil. Guilherme e Zé Ivaldo não converteram as cobranças.

Tanto o ex-técnico Pedro Caixinha quanto o atual, Cléber Xavier, foram frequentemente criticados por manterem o atacante no time titular, muitas vezes atuando os 90 minutos.

Nesta temporada, entre o primeiro e o segundo jogo contra o CRB, Guilherme sofreu uma lesão no músculo obturador externo da perna direita. Em meio à má fase, alguns torcedores se manifestaram nas redes sociais pedindo a saída do jogador, que até então havia disputado apenas seis partidas pelo time no Brasileirão, e pode ser negociado para outro clube da Série A.

Números de Guilherme no Campeonato Paulista:

16.01 - Santos 2 x 0 Mirassol - 1ª rodada - 2 gols

19.02 - Ponte Preta 1 x 1 Santos - 2ª rodada - 1 gol

22.01 - Santos 1 x 2 Palmeiras - 3ª rodada - 1 gol

29.01 - São Bernardo 3 x 1 Santos - 5ª rodada - 1 gol

01.02 - Santos 3 x 1 São Paulo - 6ª rodada -2 gols

12.02 - Corinthians 2 x 1 Santos - 9ª rodada - 1 gol

16.02 - Santos 3 x 1 Água Santa - 10ª rodada - 1 gol

19.02 - Santos 3 x 0 Noroeste - 11ª rodada - 1 gol

Artilheiros do Santos no Paulistão:

Até então, o último representante santista a ocupar o posto de artilheiro do Campeonato Paulista havia sido o atacante Jean Mota, em 2019, com sete gols. Em 2015, o ex-jogador Ricardo Oliveira também recebeu a honraria, após marcar 11 gols.

Durante sua primeira passagem pelo elenco profissional, Neymar foi artilheiro da competição em apenas uma edição: em 2012, com 20 gols. Com o craque em campo, o Peixe conquistou o tricampeonato estadual em 2010, 2011 e 2012.