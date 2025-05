Vitória venceu o Vasco por 2 a 1, no Barradão. Vegetti abriu o placar para o Cruz-Maltino, enquanto Renato Kayzer marcou duas vezes para o Leão.

Vitória venceu o Vasco por 2 a 1, neste sábado, no Barradão. Vegetti abriu o placar para o Cruz-Maltino na primeira etapa, enquanto o estreante Renato Kayzer roubou a cena e marcou os dois gols para o Leão vencer na etapa final.

Com o resultado, os comandados de Thiago Carpini quebraram a sequência de cinco jogos sem vencer no Brasileirão. A equipe não vencia desde quando despachou o Fortaleza, no último dia 16 de abril, em casa, pelo Brasileirão.

Com o resultado, o Leão deixa a zona de rebaixamento e foi para décima terceira colocação, com nove pontos conquistados até agora na competição.

Cobrança pela competitividade da equipe

Durante sua coletiva, o comandante elogiou a atuação de sua equipe e deu o "merito" pelo resultado conquistado aos jogadores. Na visão dele, a comissão técnica briga para que os atletas tenham resultados em campo.

Virada com um a menos

O treinador tratou de elogiar a atuação da sua equipe e o resultado que conseguiram com um jogador a menos. Ele disse que sua equipe conseguiu encontrar soluções para conquistar seu segundo triunfo dentro do Campeonato Brasileiro.

Brasileirão é o 'carro-chefe'

Durante a coletiva, Carpini revelou que o Campeonato Brasileiro é a competição 'carro-chefe' da temporada do Leão. Na visão dele, a competição nacional é importante para poder se classificar para a Libertadores.

Ele também afirmou que levará um número maior de atletas para o Uruguai para poder ter a maior parte do elenco junto. O treinador também revelou que toda comissão vai viajar para o Uruguai. Além disso, a equipe vai treinar no país para poder enfrentar o o Bahia, no próximo final de semana.

Como foi a partida?

O Vasco foi superior na etapa incial e abriu o placar logo após a expulsão de Matheuzinho, que acertou uma cotovelada em Vegetti e recebeu vermelho depois de Wilton Pereira Sampaio consultar o VAR. Após isso, o Cruz-Maltino abriu o placar. Aos 41 minutos, Lucas Piton cruzou e Vegetti testou firme para abrir o placar.

No entanto, o Leão reagiu na etapa final e contou com herói improvavél. O estreante Renato Kayser, que estava sem jogar há quatro meses desde que foi anunciado, marcou duas vezes e virou a partida para a equipe baiana, que conquistou seu segundo triunfo no Campeonato Brasileiro.

O que vem por aí para as duas equipes?

O Vitória vai reencontrar o Cerro Largo, do Uruguai, na quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu. No próximo final de semana, a equipe de Carpini fará o clássico contra o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador.