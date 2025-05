Vitória vai enfrentar o Bahia, na próxima rodada do brasileirão, com um desfalque importante. Matheuzinho foi expulso após acertar cotovelada em Paulinho.

A Vitória ganhou um desfalque de peso para enfrentar o Bahia, na próxima rodada do Brasileirão. O meia Matheuzinho foi expulso aos 33 minutos do primeiro tempo durante o confronto com o Vasco após acertar uma cotovelada em Paulinho e receber o vermelho após revisão do VAR.

Inicialmente, o árbitro Wilton Pereira Sampaio havia aplicado o cartão amarelo para capitão do Leão. No entanto, ele mudou de opinião e consequentemente reverteu a cor do cartão após revisar o lance e decidir expulsar o jogador diretamente.

Essa é a primeira expulsão de Matheuzinho desde que chegou ao Vitória em 2023. O capitão será ausência importante no clássico contra o Bahia, no próximo final, em partida é válida pelo Brasileirão e que será disputada na Fonte-Nova.

Matheuzinho em ação contra o Cerro Largo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como foi o primeiro tempo?

Em campo, o Vasco foi superior na etapa inicial e criou as melhores oportunidades do confronto. O Cruz-Maltino cresceu ainda mais na partida após a expulsão de Matheuzinho e abriu o placar após Vegetti aproveitar o cruzamento de Lucas Piton e testar firme para abrir o marcador.

Leão busca voltar a vencer

O Leão está há cinco jogos sem vencer em todas as competições que disputa. A última vez que venceu foi na contra o Fortaleza no dia 16 março e levou a melhor por 2 a 1 , em partida válida pelo Brasileirão. Esse foi o único triunfo conquistado até agora na competição.

Desde então, a equipe comandada por Thiago Carpini disputou cinco partidas oficiais por todas as competições que está disputando no momento , tendo tido três empates e duas derrotas neste período. Apesar disso, segue vivo nas duas competições que está disputando.

O Vitória não vive um bom momento dentro do Campeonato Brasileiro. A equipe de Thiago Carpini ocupa décima oitava colocação da competição, com apenas seis pontos conquistados em sete jogos, e ocupa momentaneamente zona de rebaixamento.