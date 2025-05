Com um a mais desde o primeiro tempo, o Vasco perdeu de virada para o Vitória, por 2 a 1, na noite deste sábado (10), em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão, no Barradão. Vegetti abriu o placar para o Cruz-Maltino, enquanto Renato Kayzer marcou os dois gols do Leão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com a derrota, o Vasco é o primeiro time na zona de rebaixamento. Com 7 pontos, o Cruz-Maltino ocupa a 17ª posição. Já o Vitória foi a 9 pontos e deu um salto na tabela. Agora o Leão é o 13º colocado.

Como foi o jogo?

O Vitória começou melhor a partida e envolveu o adversário por alguns minutos. A expulsão de Matheuzinho, aos 32 minutos, condicionou o desempenho do Leão no primeiro tempo. A partir daí só deu Vasco.

continua após a publicidade

Aos 41 minutos, Coutinho iniciou a jogada e tocou para Nuno Moreira, que abriu em Lucas Piton. O lateral-esquerdo cruzou e Vegetti testou firme para abrir o placar. Um filme repetido para o Vasco fazer o primeiro gol na partida.

Tudo se encaminhava para o Vasco voltar a vencer na temporada de uma maneira tranquila. No entanto, Thiago Carpini soube ler o jogo e promoveu substituições que mudaram o panorama do duelo. Com as alterações, o Vitória passou a ter fome de vencer, se lançou ao ataque e foi corajoso.

continua após a publicidade

Aos 14 minutos, Jamerson cobrou uma falta para dentro da área do Vasco. Fabri cabeceou, e Léo Jardim deu rebote. Renato Kayzer aproveitou a sobra e empatou.

O Vitória continuou pressionando e buscando a virada. Aos 43 minutos, o Leão fez uma jogada ensaiada. Baralhas cruzou na área, Mosquito, livre, cabeceou para o meio da área, e Renato Kayzer marcou o gol da virada.

Pelo lado do Vitória, uma virada heroica. Para o Vasco, mais uma derrota vexatória, o oitavo jogo sem vencer na temporada e a entrada na zona de rebaixamento.

Vegetti em Vitória x Vasco (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

O que vem por aí?

O Vasco volta a campo no meio da semana para enfrentar o Lanús, às 21h30 de terça-feira (13), em "La Fortaleza", em Buenos Aires, na Argentina. O jogo é válido pela 5ª rodada da Sul-Americanca e também contará com a disputa pela liderança do Grupo G.

Já o Vitória reencontra o Cerro Largo, do Uruguai, às 21h30 de quarta-feira (14). A partida será no Estádio Centenário, em Montevidéu.

➡️ Vasco anuncia contratação do técnico Fernando Diniz

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 1 VASCO

8ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 10 de maio, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA);

🥅 Gols: Vegetti (41' do 1ºT) e Renato Kayzer (14' do 2ºT e 43' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Janderson (ECV); Paulinho e Loide Augusto (VAS);

🟥 Cartão vermelho: Matheuzinho (ECV).

⚽ ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Neris), Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller (Baralhas), Ronald e Wellington Rato (Fabri); Matheuzinho, Osvaldo (Renato Kayzer) e Janderson (Gustavo Mosquito).

VASCO (Técnico: Felipe Loureiro)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Sforza (Tchê Tchê), Paulinho (Hugo Moura) e Coutinho (Loide Augusto); Rayan (Adson), Nuno Moreira (Lukas Zuccarello) e Vegetti.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).