Vitória tem mudanças para enfrentar o Santos; veja escalação
Rubro-Negro busca primeiro resultado positivo fora de casa
- Matéria
- Mais Notícias
O Vitória está escalado para o confronto direto de logo mais contra o Santos. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão, e o Rubro-Negro vem com muitas mudanças no time devido ao alto número de desfalques.
Técnico do Vitória, Jair Ventura reencontra o Santos em duelo decisivo
Futebol Nacional
Santos x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir
Vitória busca feito inédito contra o Santos pelo Brasileirão
Futebol Nacional
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
A começar pelos suspensos, o zagueiro Camutanga e os atacantes Renato Kayzer e Erick, todos eles titulares do time, estão fora depois de levarem o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Bahia. Edu vai ser o susbtituto na zaga depois de entrar bem no Ba-Vi, enquanto Matheuzinho e Renzo López são acionados para preencher as lacunas no ataque.
Quem também está suspenso do jogo desta segunda é o volante reserva Dudu, que sofreu uma expulsão relâmpago na última quinta-feira.
Por outro lado, Jair Ventura tem o retorno do capitão Lucas Halter, que volta ao time titular depois de cumprir suspensão no Ba-Vi.
➡️Romarinho, ex-Corinthians, rescinde contrato com o Vitória após cinco jogos
Escalação de Vitória e Santos
Diante desse cenário, a escalação do Vitória contra o Santos é a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Edu, Zé Marcos e Ramon; Baralhas e Ronald; Aitor Cantalapiedra, Matheuzinho e Renzo López.
Já o Peixe vai a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.
SANTOS x VITÓRIA
29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: segunda-feira, 20 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos;
📺 Onde assistir Santos x Vitória: Sportv e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Gizeli Casaril (SC);
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias