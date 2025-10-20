menu hamburguer
Vitória

Vitória tem mudanças para enfrentar o Santos; veja escalação

Rubro-Negro busca primeiro resultado positivo fora de casa

20/10/2025
20:33
Vestiário do Vitória antes da partida contra o Galo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
O Vitória está escalado para o confronto direto de logo mais contra o Santos. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão, e o Rubro-Negro vem com muitas mudanças no time devido ao alto número de desfalques.

A começar pelos suspensos, o zagueiro Camutanga e os atacantes Renato Kayzer e Erick, todos eles titulares do time, estão fora depois de levarem o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Bahia. Edu vai ser o susbtituto na zaga depois de entrar bem no Ba-Vi, enquanto Matheuzinho e Renzo López são acionados para preencher as lacunas no ataque.

Quem também está suspenso do jogo desta segunda é o volante reserva Dudu, que sofreu uma expulsão relâmpago na última quinta-feira.

Por outro lado, Jair Ventura tem o retorno do capitão Lucas Halter, que volta ao time titular depois de cumprir suspensão no Ba-Vi.

➡️Romarinho, ex-Corinthians, rescinde contrato com o Vitória após cinco jogos

Lucas Halter em treino do Vitória no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Lucas Halter em treino do Vitória no Barradão; veja abaixo a escalação contra o Santos (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalação de Vitória e Santos

Diante desse cenário, a escalação do Vitória contra o Santos é a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Edu, Zé Marcos e Ramon; Baralhas e Ronald; Aitor Cantalapiedra, Matheuzinho e Renzo López.

Já o Peixe vai a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

SANTOS x VITÓRIA
29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: segunda-feira, 20 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos;
📺 Onde assistir Santos x Vitória: Sportv e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Gizeli Casaril (SC);
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

