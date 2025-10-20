Romarinho, ex-Corinthians, rescinde contrato com o Vitória após cinco jogos
Clube e atleta entraram em consenso por "motivos de interesse pessoal"
Contratado pelo Vitória na última janela de transferências, o atacante Romarinho pouco entrou em campo e já rescindiu com o Rubro-Negro baiano. O anúncio da decisão foi divulgado no início da noite desta segunda-feira. De acordo com o comunicado, as partes "entraram em consenso sobre o término do contrato motivado por assunto de interesse pessoal do atleta".
A passagem foi tão curta que Romarinho só entrou em campo cinco vezes e somou 121 minutos jogados. Ele foi anunciado no dia 18 de julho deste ano, quando o Vitória ainda era treinado por Fábio Carille, e tinha contrato até julho de 2026.
Já sob o comando de Jair Ventura, atual treinador, ele jogou apenas 10 minutos ao entrar na reta final das partidas contra Grêmio e Vasco. O atacante, inclusive, não foi relacionado para o Ba-Vi da última quinta-feira.
Jogos de Romarinho pelo Vitória:
- São Paulo 2 x 0 Vitória (titular) - 71 minutos em campo;
- Fortaleza 2 x 0 Vitória (reserva) - 13 minutos em campo;
- Vitória 0 x 1 Fluminense (reserva) - 27 minutos de jogo;
- Grêmio 3 x 1 Vitória (reserva) - oito minutos em campo;
- Vasco 4 x 3 Vitória (reserva) - dois minutos de jogo.
Com passagens por clubes como Bragantino e Corinthians no futebol brasileiro, Romarinho construiu uma carreira sólida no futebol árabe e voltou ao Brasil neste ano para defender o Vitória. Antes de desembarcar em Salvador, ele estava no Al-Rayyan, do Catar, clube pelo qual também teve uma passagem bem curta, com apenas três jogos.
Leia à íntegra do comunicado divulgado pelo Vitória
O Esporte Clube Vitória comunica a rescisão contratual do atacante Romarinho. Clube e jogador entraram em consenso sobre o término do contrato motivado por assunto de interesse pessoal do atleta. O Vitória agradece pelo profissionalismo e dedicação, e desejamos sucesso na sequência da sua carreira.
