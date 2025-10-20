menu hamburguer
Romarinho, ex-Corinthians, rescinde contrato com o Vitória após cinco jogos

Clube e atleta entraram em consenso por "motivos de interesse pessoal"

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 20/10/2025
19:21
Atualizado há 1 minutos
Romarinho em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Romarinho em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Contratado pelo Vitória na última janela de transferências, o atacante Romarinho pouco entrou em campo e já rescindiu com o Rubro-Negro baiano. O anúncio da decisão foi divulgado no início da noite desta segunda-feira. De acordo com o comunicado, as partes "entraram em consenso sobre o término do contrato motivado por assunto de interesse pessoal do atleta".

A passagem foi tão curta que Romarinho só entrou em campo cinco vezes e somou 121 minutos jogados. Ele foi anunciado no dia 18 de julho deste ano, quando o Vitória ainda era treinado por Fábio Carille, e tinha contrato até julho de 2026.

Já sob o comando de Jair Ventura, atual treinador, ele jogou apenas 10 minutos ao entrar na reta final das partidas contra Grêmio e Vasco. O atacante, inclusive, não foi relacionado para o Ba-Vi da última quinta-feira.

Jogos de Romarinho pelo Vitória:

  • São Paulo 2 x 0 Vitória (titular) - 71 minutos em campo;
  • Fortaleza 2 x 0 Vitória (reserva) - 13 minutos em campo;
  • Vitória 0 x 1 Fluminense (reserva) - 27 minutos de jogo;
  • Grêmio 3 x 1 Vitória (reserva) - oito minutos em campo;
  • Vasco 4 x 3 Vitória (reserva) - dois minutos de jogo.

Com passagens por clubes como Bragantino e Corinthians no futebol brasileiro, Romarinho construiu uma carreira sólida no futebol árabe e voltou ao Brasil neste ano para defender o Vitória. Antes de desembarcar em Salvador, ele estava no Al-Rayyan, do Catar, clube pelo qual também teve uma passagem bem curta, com apenas três jogos.

Romarinho em ação no Morumbis (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Romarinho em ação no Morumbis (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Leia à íntegra do comunicado divulgado pelo Vitória

O Esporte Clube Vitória comunica a rescisão contratual do atacante Romarinho. Clube e jogador entraram em consenso sobre o término do contrato motivado por assunto de interesse pessoal do atleta. O Vitória agradece pelo profissionalismo e dedicação, e desejamos sucesso na sequência da sua carreira.

