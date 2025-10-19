Vitória busca feito inédito contra o Santos pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam na noite desta segunda, na Vila Belmiro
- Matéria
- Mais Notícias
Em um jogo que deve ser encarado como uma final de campeonato, Santos e Vitória se enfrentam em confronto direto a partir das 21h30 desta segunda-feira (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro baiano, por sinal, busca uma vitória inédita contra o Peixe fora de casa para ganhar ainda mais fôlego na luta contra o rebaixamento.
Relacionadas
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
Desde o início da era de pontos corridos, em 2003, jogar contra o Santos fora de casa tem sido pouco convidativo ao Vitória, que ainda não sabe o que é vencer o adversário pelo Campeonato Brasileiro nestas condições. São dez jogos, com sete vitórias do Santos e três empates. O último confronto foi pela nona rodada do Brasileirão 2018, quando o Peixe aplicou uma goleada por 5 a 2, com gols de Rodrygo (3x), Renato e Gabigol. O Leão descontou com Neilton e Ramon.
Confrontos entre Santos e Vitória pelo Brasileirão:
- Santos 3 x 1 Vitória - 41ª rodada da Série A 2003;❌
- Santos 4 x 1 Vitória - 32ª rodada da Série A 2004;❌
- Santos 2 x 0 Vitória - 24ª rodada da Série A 2008;❌
- Santos 0 x 0 Vitória - 29ª rodada da Série A 2009;🔄
- Santos 1 x 1 Vitória - 33ª rodada da Série A 2010;🔄
- Santos 2 x 0 Vitória - 16ª rodada da Série A 2013;❌
- Santos 3 x 1 Vitória - 19ª rodada da Série A 2014;❌
- Santos 3 x 2 Vitória - 35ª rodada da Série A 2016;❌
- Santos 2 x 2 Vitória - 28ª rodada da Série A 2017;🔄
- Santos 5 x 2 Vitória - 9ª rodada da Série A 2018.❌
Tudo isso, é claro, sem contar a derrota no primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2010, quando o Santos aplicou 2 a 0 na Vila Belmiro, resultado que foi fundamental para o título da equipe treinada, à época, por Dorival Júnior.
Santos e Vitória fazem confronto direto
Desta vez, no entanto, Santos e Vitória não disputam título ou a parte de cima da tabela, e sim lutam para permanecer na elite do futebol brasileiro. O confronto direto coloca frente a frente duas equipes coladas na classificação. Enquanto o Peixe é o 16º colocado, com 31 pontos, o Rubro-Negro vem logo atrás, com 28 pontos, mas ainda não consegue passar o time comandado por Vojvoda nesta rodada, que tem duas vitórias a mais.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias