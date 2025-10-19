menu hamburguer
Vitória busca feito inédito contra o Santos pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam na noite desta segunda, na Vila Belmiro

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 19/10/2025
16:07
Gabigol em ação na partida entre Santos e Vitória (Foto: Daniel Vorley/AGIF)
imagem cameraGabigol em ação na partida entre Santos e Vitória (Foto: Daniel Vorley/AGIF)
Em um jogo que deve ser encarado como uma final de campeonato, Santos e Vitória se enfrentam em confronto direto a partir das 21h30 desta segunda-feira (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro baiano, por sinal, busca uma vitória inédita contra o Peixe fora de casa para ganhar ainda mais fôlego na luta contra o rebaixamento.

Desde o início da era de pontos corridos, em 2003, jogar contra o Santos fora de casa tem sido pouco convidativo ao Vitória, que ainda não sabe o que é vencer o adversário pelo Campeonato Brasileiro nestas condições. São dez jogos, com sete vitórias do Santos e três empates. O último confronto foi pela nona rodada do Brasileirão 2018, quando o Peixe aplicou uma goleada por 5 a 2, com gols de Rodrygo (3x), Renato e Gabigol. O Leão descontou com Neilton e Ramon.

Confrontos entre Santos e Vitória pelo Brasileirão:

  • Santos 3 x 1 Vitória - 41ª rodada da Série A 2003;❌
  • Santos 4 x 1 Vitória - 32ª rodada da Série A 2004;❌
  • Santos 2 x 0 Vitória - 24ª rodada da Série A 2008;❌
  • Santos 0 x 0 Vitória - 29ª rodada da Série A 2009;🔄
  • Santos 1 x 1 Vitória - 33ª rodada da Série A 2010;🔄
  • Santos 2 x 0 Vitória - 16ª rodada da Série A 2013;❌
  • Santos 3 x 1 Vitória - 19ª rodada da Série A 2014;❌
  • Santos 3 x 2 Vitória - 35ª rodada da Série A 2016;❌
  • Santos 2 x 2 Vitória - 28ª rodada da Série A 2017;🔄
  • Santos 5 x 2 Vitória - 9ª rodada da Série A 2018.❌

Tudo isso, é claro, sem contar a derrota no primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2010, quando o Santos aplicou 2 a 0 na Vila Belmiro, resultado que foi fundamental para o título da equipe treinada, à época, por Dorival Júnior.

Vila Belmiro recebe Santos e São Paulo pelo Paulistão Feminino (Foto: Reinaldo Campos/Santos)
Vila Belmiro recebe Santos e Vitória pelo Brasileirão (Foto: Reinaldo Campos/Santos)

Santos e Vitória fazem confronto direto

Desta vez, no entanto, Santos e Vitória não disputam título ou a parte de cima da tabela, e sim lutam para permanecer na elite do futebol brasileiro. O confronto direto coloca frente a frente duas equipes coladas na classificação. Enquanto o Peixe é o 16º colocado, com 31 pontos, o Rubro-Negro vem logo atrás, com 28 pontos, mas ainda não consegue passar o time comandado por Vojvoda nesta rodada, que tem duas vitórias a mais.

