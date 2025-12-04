Torcida esgota parte dos ingressos para Vitória x São Paulo; veja preços e onde comprar
Rubro-Negro precisa vencer para escapar do rebaixamento
- Matéria
- Mais Notícias
A venda de ingressos para a partida decisiva entre Vitória e São Paulo já está aberta ao público geral. O confronto válido pela 38ª e última rodada do Brasileirão está marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão. Os torcedores podem comprar pela internet e também presencialmente.
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
Os check-ins começaram no último sábado e seguem até o dia do jogo, conforme a disponibilidade de ingressos, enquanto as vendas para o público geral ficam abertas até às 17h de domingo (horário de Brasília), conforme a disponibilidade.
A torcida do Vitória, inclusive, se mobilizou mais uma vez e já esgotou todo o setor de arquibancadas. Restam apenas ingressos para as cadeiras e também para o público visitante. A expectativa é de mais um recorde de público no Barradão.
Preços do ingressos para Vitória x São Paulo
Em busca de apoio para tentar se recuperar da dura derrota sofrida para o Bragantino e garantir a permanência na Série A, a diretoria seguiu com a promoção especial para esta partida contra o São Paulo, com preços que variam de R$ 20 a R$ 180.
Tabela de preços dos ingressos para Vitória x São Paulo:
- Arquibancada: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);
- Cadeira: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia);
- Visitante: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);
- Sou Sócio Sem Fronteiras: R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira);
- Sou Sócio Vermelho e Preto: R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira);
- Sócio Sou Um Nome Na História: R$ 24 (arquibancada) e R$ 36 (cadeira).
Vale destacar que os sócios receberam cupons compartilháveis que podem ser usados por amigos ou familiares. Com eles, o preço do ingresso para arquibancada custa a partir de R$ 20, enquanto a cadeira pode ser adquirida por R$ 40.
Os pontos de venda físicos já estão em funcionamento. A única excessão é a bilheteria do Barradão, que só vai estar aberta no dia do jogo. Confira abaixo o itinerário:
Pontos de venda:
- Shoppings (Shopping Paralela e Salvador Shopping): quinta, sexta e sábado, das 10h às 21h;
- Capemi: quinta, sexta e sábado, das 9h às 17h;
- Loja do Barradão: quinta e sexta, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 14h;
- Bilheteria do Barradão: só no dia do jogo, das 10h às 17h.
➡️Jair Ventura projeta duelo decisivo do Vitória contra o São Paulo: 'Vamos vencer'
O que está em jogo?
Para o Vitória, só os três pontos interessam contra o São Paulo. O Rubro-Negro está na 17ª posição, com 42 pontos, e será rebaixado até mesmo se empatar o jogo. Então, é necessário vencer e ainda torcer por tropeço do Fortaleza ou derrota de Santos ou Ceará. Já o Tricolor paulista entra em campo com a missão de assegurar o oitavo lugar e torcer para Cruzeiro ou Fluminense ganharem a Copa do Brasil, resultados que o garantem na Pré-Libertadores.
Como chegar ao Barradão?
O Barradão está localizado na Rua Artêmio Castro Valente, 1, bairro Canabrava. Veja as principais formas de acesso:
- Ônibus: Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio, partindo de diferentes pontos de Salvador, como a Linha 1607 (Terminal Pirajá/Boca da Mata), que é uma das opções mais comuns para quem vai ao estádio.
- Carro: O estádio conta com estacionamento próprio, porém as vagas são limitadas, especialmente em dias de grandes eventos. A recomendação é chegar cedo para garantir seu espaço. A Avenida Aliomar Baleeiro é a principal via de acesso para quem vai de carro.
- Aplicativos de transporte: Táxis e aplicativos, como Uber e 99, são opções práticas para quem prefere evitar o trânsito e a busca por estacionamento.
- Matéria
- Mais Notícias