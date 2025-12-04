A venda de ingressos para a partida decisiva entre Vitória e São Paulo já está aberta ao público geral. O confronto válido pela 38ª e última rodada do Brasileirão está marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão. Os torcedores podem comprar pela internet e também presencialmente.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Os check-ins começaram no último sábado e seguem até o dia do jogo, conforme a disponibilidade de ingressos, enquanto as vendas para o público geral ficam abertas até às 17h de domingo (horário de Brasília), conforme a disponibilidade.

A torcida do Vitória, inclusive, se mobilizou mais uma vez e já esgotou todo o setor de arquibancadas. Restam apenas ingressos para as cadeiras e também para o público visitante. A expectativa é de mais um recorde de público no Barradão.

continua após a publicidade

Preços do ingressos para Vitória x São Paulo

Em busca de apoio para tentar se recuperar da dura derrota sofrida para o Bragantino e garantir a permanência na Série A, a diretoria seguiu com a promoção especial para esta partida contra o São Paulo, com preços que variam de R$ 20 a R$ 180.

Tabela de preços dos ingressos para Vitória x São Paulo:

Arquibancada: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Cadeira: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia);

R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia); Visitante: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Sou Sócio Sem Fronteiras: R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira);

R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira); Sou Sócio Vermelho e Preto: R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira);

R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira); Sócio Sou Um Nome Na História: R$ 24 (arquibancada) e R$ 36 (cadeira).

Vale destacar que os sócios receberam cupons compartilháveis que podem ser usados por amigos ou familiares. Com eles, o preço do ingresso para arquibancada custa a partir de R$ 20, enquanto a cadeira pode ser adquirida por R$ 40.

continua após a publicidade

Os pontos de venda físicos já estão em funcionamento. A única excessão é a bilheteria do Barradão, que só vai estar aberta no dia do jogo. Confira abaixo o itinerário:

Pontos de venda:

Shoppings (Shopping Paralela e Salvador Shopping): quinta, sexta e sábado, das 10h às 21h;

quinta, sexta e sábado, das 10h às 21h; Capemi: quinta, sexta e sábado, das 9h às 17h;

quinta, sexta e sábado, das 9h às 17h; Loja do Barradão: quinta e sexta, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 14h;

quinta e sexta, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 14h; Bilheteria do Barradão: só no dia do jogo, das 10h às 17h.

Torcida do Vitória faz a festa no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

➡️Jair Ventura projeta duelo decisivo do Vitória contra o São Paulo: 'Vamos vencer'

O que está em jogo?

Para o Vitória, só os três pontos interessam contra o São Paulo. O Rubro-Negro está na 17ª posição, com 42 pontos, e será rebaixado até mesmo se empatar o jogo. Então, é necessário vencer e ainda torcer por tropeço do Fortaleza ou derrota de Santos ou Ceará. Já o Tricolor paulista entra em campo com a missão de assegurar o oitavo lugar e torcer para Cruzeiro ou Fluminense ganharem a Copa do Brasil, resultados que o garantem na Pré-Libertadores.

Como chegar ao Barradão?

O Barradão está localizado na Rua Artêmio Castro Valente, 1, bairro Canabrava. Veja as principais formas de acesso: