Fora de Campo

PC Oliveira dá veredito sobre pênalti marcado em Santos x Vitória

Equipes se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/10/2025
22:50
PC Oliveira dá veredito sobre polêmica em Santos x Vitória (Foto: Divulgação/Globo)
PC Oliveira dá veredito sobre polêmica em Santos x Vitória (Foto: Divulgação/Globo)
O primeiro tempo do confronto entre Santos e Vitória, desta segunda-feira (20), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão, foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Aos 40 minutos, o árbitro Rafael Rodrigo Klein marcou um pênalti, que dividiu opiniões, para a equipe rubro-negra.

Na transmissão da partida, pelo Premiere, o especialista Paulo César de Oliveira deu um veredito sobre a marcação. Para ele, a arbitragem acertou na penalidade. Em campo, Matehuzinho foi o responsável por converter a cobrança e deixar o Vitória momentaneamente na frente do placar.

- Para o Paulo César de Oliveira, nosso analista de arbitragem, foi pênalti, pela imprudência do Gabriel Brazão. Imprudência foi a palavra usada pelo PC. Para ele, pênalti para o Vitória nessa saída estranha do Brazão - revelou o narrador Paulo Andrade.

O lance polêmico aconteceu aos 34 minutos. Na ocasião, o goleiro Gabriel Brazão saiu mal do gol e atingiu o atacante Renzo López. O camisa 31 do Vitória caiu imediatamente no chão, com muita dor. Em um primeiro momento, Rafael Rodrigo Klein não marcou a penalidade, mas mudou de opinião ao rever o lance no VAR.

