Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 27/6/2025

Acabaram as férias! O elenco do Vitória se reapresenta nesta sexta-feira na Toca do Leão após um recesso de 14 dias por conta do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Agenda do Vitória

O Vitória volta aos trabalhos às 15h desta sexta (horário de Brasília) já de olho no retorno aos gramados, que está marcado para as 21h30 do dia 8 de julho, contra o Confiança, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Novo reforço na área

Rúben Rodrigues com a camisa do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Além do goleiro Thiago Couto, outra cara nova que vai se juntar ao elenco nesta sexta-feira é o meia português Rúben Rodrigues, contratado em definitivo junto ao Oxford United, da Inglaterra. O atleta de 28 anos já está em Salvador. Saiba mais aqui.

continua após a publicidade

Time feminino

Treino das jogadoras do time feminino. Próximo jogo na agenda do Vitória é contra o Atlético-MG, no dia 5 (Foto: Karla Porto / EC Vitória)

As Leoas seguem os treinamentos no Barradão em preparação para o jogo de volta das quartas de final da Série A2, contra o Atlético-MG, em Salvador. Depois de perder por 1 a 0 na Arena MRV, o Vitória precisa vencer por dois gols de diferença para garantir acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

TV Vitória+

O Vitória lança uma nova plataforma com conteúdos exclusivos para os assinantes. Os torcedores que optarem pelo plano Arquibancada (R$3,99 por mês) ou pelo plano Cadeira (R$11,99 por mês) terão acesso a anúncios em primeira mão, bastidores exclusivos, entrevistas inéditas, desafios com o elenco, sorteios de camisas, entre outros benefícios.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Vitória