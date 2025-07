O Vitória enfrenta o Sport às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 16ª rodada do Brasileirão. Diante do lanterna da competição, o time treinado por Fábio Carille tem a chance de engatar duas vitórias seguidas.

Agenda do Vitória

Na manhã desta quarta-feira, o atletas que não foram relacionados para o jogo treinam no Barradão. Nesta quinta-feira, depois do confronto contra o Sport, a delegação baiana viaja para o interior de São Paulo, onde enfrenta o Mirassol, neste sábado, pela 17ª rodada.

Esquema de transporte

A linha especial de coletivos com código 1899, que faz o percurso Barradão – Estação Flamboyant, estará em funcionamento. Os veículos ficam à disposição dos torcedores das 19h às 21h30, na base da Estação Flamboyant, e das 23h15 às 01h na base da Avenida Mário Sérgio. Além disso, veículos reguladores também estarão disponíveis para a linha que parte da estação de transbordo da Limpurb em direção à Estação Pirajá, das 19h às 01h.

Ingressos para jogo contra o Sport

A venda para o público geral está aberta desde a última segunda, pela internet. Já em pontos de vendas físicos (shoppings, Capemi ou Loja do Barradão), a comercialização começou na última terça. O público ainda pode comprar as entradas na bilheteria do estádio até as 22h30 desta quarta (clique aqui e saiba tudo).

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) - 16ª rodada do Brasileirão; Mirassol x Vitória (18h30 do dia 26/07) - 17ª rodada do Brasileirão; Vitória x Palmeiras (20h30 do dia 03/08) - 18ª rodada do Brasileirão; São Paulo x Vitória (data e horário a definir) - 19ª rodada do Brasileirão; Vitória x Juventude (data e horário a definir) - 20ª rodada do Brasileirão.

