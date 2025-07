Há quase três meses, só um jogador tem feito a alegria da torcida do Vitória no Campeonato Brasileiro: Renato Kayzer. Desde a sua chegada, ele serve como o termômetro ofensivo da equipe. Quando o camisa 79 vai mal, é difícil que outro atleta tenha a mesma eficiência para balançar as redes adversárias. Mas quando o atacante está em um dia bom, é grande a chance do Rubro-Negro somar ao menos um ponto. Tem sido assim desde o jogo contra o Vasco, pela oitava rodada.

No último domingo, Kayzer foi decisivo mais uma vez e acertou um lindo chute, aos nove minutos do primeiro tempo, para fazer o único gol do Vitória contra o Bragantino, no Barradão. Além de garantir os três pontos, a bola na rede quebrou uma seca do atacante, que não marcava há sete partidas. Seu último gol tinha sido contra o Bahia, no dia 18 de maio, pela nona rodada do Brasileirão.

Coincidência ou não, foi neste período que o Vitória viveu sua maior seca nos últimos 50 anos, com mais de 600 minutos sem marcar. A torcida só tirou o grito da garganta neste domingo, quando Kayzer novamente entrou em ação.

Antes do gol do Leão marcado por Kayzer naquele Ba-Vi, o último jogador do clube que balançou as redes no Brasileirão antes do camisa 79 foi Carlinhos, que marcou de cabeça no empate contra o Grêmio, no Barradão, pela 6ª rodada.

Gols do Vitória desde a chegada de Kayzer:

Vitória 2 x 1 Vasco (8ª rodada do Brasileirão) - Kayzer ⚽⚽

Cerro Largo (URU) 0 x 1 Vitória (5ª rodada da Sul-Americana) - Claudinho ⚽

Bahia 2 x 1 Vitória (9ª rodada do Brasileirão) - Kayzer ⚽

Vitória 1 x 0 Bragantino (15ª rodada do Brasileirão) - Kayzer ⚽

Números de Renato Kayzer no Vitória

Renato Kayzer comemora gol contra o Bragantino (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Além de decisivo, Kayzer ganhou regularidade em campo, tanto com Carpini quanto com Carille. Desde a sua chegada, ele só não foi titular na estreia, contra o Vasco, mas os 45 minutos finais foram suficientes para ele marcar dois gols. No restante dos confrontos, o atleta desbancou Janderson, Carlinhos e Renzo López e assumiu a titularidade, com exceção dos jogos da Sul-Americana, já que não foi inscrito.

Com quatro gols em nove partidas, o camisa 79 tem números relevantes, de acordo com a plataforma Sofascore. Confira abaixo:

9 jogos ⚽

4 gols 🥅

173 mins para participar de gol 🎖️

20 finalizações (nove no gol) 👟

67% conversão de chances claras🔥

36 duelos vencidos ⚔️

13 faltas sofridas 🚫

Kayzer terá a oportunidade de brilhar novamente às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), quando o Vitória recebe o Sport, no Barradão, pela 16ª rodada da Série A.