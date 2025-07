O Vitória foi para o tudo ou nada contra o Bragantino na tarde deste domingo e conseguiu sair da zona de rebaixamento ao vencer por 1 a 0 no Barradão, pela 15ª rodada da Série A. Com muita disciplina defensiva, o Rubro-Negro segurou o ímpeto do Massa Bruta para garantir o primeiro resultado positivo sob o comando de Fábio Carille. E foi justamente uma questão de posicionamento que gerou uma discussão acalorada entre Osvaldo e Maykon Jesus nos minutos finais do confronto.

O desentendimento aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo, em momento de pressão do Bragantino. Osvaldo, inclusive, precisou ser contido por companheiros do Vitória ao se aproximar de Maykon Jesus durante bate-boca.

— É uma discussão de posicionamento, ele acabou saindo um pouco do padrão e fez um xingamento que é normal no futebol. Mas a discussão fica no campo. Peço desculpas ao torcedor por esse momento, mas isso mostra que todo mundo tem vontade de vencer — esclareceu o experiente atacante em entrevista ao canal Premiere.

Vale lembrar que Maykon Jesus tem 19 anos e é a única opção do Vitória para a lateral esquerda, já que Jamerson está lesionado. Essa é a quarta partida seguida do jovem como titular.

Vitória importante

Renato Kayzer comemora gol contra o Bragantino

Mas todos o esforços e cobranças se pagaram no final com uma vitória suada por 1 a 0 contra um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Renato Kayzer foi o autor do gol rubro-negro aos nove minutos do primeiro tempo. A partir daí, a equipe treinada por Fábio Carille teve que se segurar até o apito final.

Com o resultado, o Vitória chega aos 15 pontos, sai da zona de rebaixamento e fecha a rodada em 15º. Já o Bragantino estaciona na terceira posição, com 27.

— Muito feliz pela vitória, fazia tempo que eu não dava entrevista depois de um vitória. Pegamos um time difícil, mas conseguimos proteger nossa área contra um ataque que tem muita qualidade. Graças a Deus conseguimos uma vitória importante hoje — celebrou Osvaldo depois da partida entre Vitória e Bragantino.