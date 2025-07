O Vitória está pronto para a partida contra o lanterna Sport, marcada para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 16ª rodada do Brasileirão. O técnico Fábio Carille vai com força máxima para o jogo e, apesar de ter desfalque importante, dois atletas voltam a estar à disposição para o confronto.

O primeiro deles é o volante Willian Oliveira, que cumpriu suspensão contra o Bragantino pelo acúmulo de cartões amarelos. Ele, inclusive, foi titular no empate diante do Botafogo, no Nilton Santos.

Quem também vai aparecer no banco de reservas é o atacante Fabri, que se recuperou de dores no joelho depois de sair ainda no primeiro tempo do jogo contra o Massa Bruta.

Por outro lado, Fábio Carille não vai ter Osvaldo à disposição. O camisa 11 entrou no segundo tempo da partida no último domingo e levou o terceiro cartão amarelo. A opção para fechar essa lacuna é utilizar o atacante Erick.

Já os novos contratados (Romarinho, Cantalapiedra e Rúben Ismael) treinam normalmente com o grupo, mas ainda aguardam regularização para estrear com a camisa vermelha e preta.

Vale destacar que o zagueiro Neris se recuperou de lesão muscular e passa por transição. Por outro lado, o jovem defensor Kauan Coutinho e o lateral Jamerson seguem em recuperação de fratura no tornozelo.

Diante disso, a provável escalação do Vitória contra o Sport tem: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Ronald (Willian Oliveira), Baralhas e Matheuzinho; Lucas Braga, Fabri e Renato Kayzer.

Como foi o último treino do Vitória?

O Rubro-Negro fechou, na tarde da última terça-feira, a preparação para encarar o Sport. Os atletas participaram de um trabalho tático com os 11 titulares, com simulações de ações ofensivas e posicionamento defensivo. Por fim, esse grupo de jogadores trabalhou finalização e jogadas de bola parada.

O restante do elenco, inclusive os novos reforços, fizeram atividades em campo reduzido.

