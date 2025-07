A venda de ingressos para a partida entre Vitória e Sport já está aberta para o público geral. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão e está marcada para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão. Além dos pontos de venda físicos, o torcedor já pode adquirir as entradas pela internet.

As vendas no site começaram nesta segunda (21) e vão até às 22h30 de quarta (horário de Brasília), dia do jogo.

Preços do ingressos para Vitória x Sport

Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 180 e são validados mediante cadastro da biometria facial.

Para cada setor do estádio, 40% da carga de ingressos é destinada à meia entrada. Vale lembrar que crianças de até 11 anos têm direito à gratuidade.

Tabela de preços dos ingressos para Vitória x Sport:

Arquibancada: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Cadeira: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia);

R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia); Visitante: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Sou Sócio Sem Fronteiras: R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira);

R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira); Sou Sócio Vermelho e Preto: R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira);

R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira); Sócio Sou Um Nome Na História: R$ 24 (arquibancada) e R$ 36 (cadeira).

Os pontos de venda físicos estarão em funcionamento a partir desta terça. A única excessão é a bilheteria do Barradão, que só vai estar aberta no dia do jogo. Confira abaixo o itinerário:

Pontos de venda:

Shoppings (Parque Shopping, Norte Shopping, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Shopping Bela Vista e Shopping da Bahia): terça, das 10h às 21h, e quarta, das 10h às 16h;

terça, das 10h às 21h, e quarta, das 10h às 16h; Capemi: terça, das 9h às 19h, e quarta, das 9h às 16h;

terça, das 9h às 19h, e quarta, das 9h às 16h; Loja do Barradão: terça, das 9h às 17h;

terça, das 9h às 17h; Bilheteria do Barradão: só no dia do jogo, das 16h às 22h30.

Jogadores do Vitória comemoram resultado contra o Bragantino, no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O que está em jogo?

Depois de quebrar o jejum e voltar a vencer no último domingo, contra o Bragantino, o Vitória quer mostrar sua força no Barradão mais uma vez para chegar aos 18 pontos e se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. O Rubro-Negro baiano é o 15º colocado do Brasileirão. Já o Sport vive situação muito delicada e é o lanterna do torneio, com apenas três pontos. Para o time pernambucano, o jogo pode representar uma sobrevida na Série A ou consolidar o declínio da equipe rumo à Série B.

Como chegar ao Barradão?

O Barradão está localizado na Rua Artêmio Castro Valente, 1, bairro Canabrava. Veja as principais formas de acesso:

Ônibus: Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio, partindo de diferentes pontos de Salvador, como a Linha 1607 (Terminal Pirajá/Boca da Mata) , que é uma das opções mais comuns para quem vai ao estádio.

Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio, partindo de diferentes pontos de Salvador, como a , que é uma das opções mais comuns para quem vai ao estádio. Carro: O estádio conta com estacionamento próprio, porém as vagas são limitadas, especialmente em dias de grandes eventos. A recomendação é chegar cedo para garantir seu espaço. A Avenida Aliomar Baleeiro é a principal via de acesso para quem vai de carro.

O estádio conta com estacionamento próprio, porém as vagas são limitadas, especialmente em dias de grandes eventos. A recomendação é chegar cedo para garantir seu espaço. A é a principal via de acesso para quem vai de carro. Aplicativos de transporte: Táxis e aplicativos, como Uber e 99, são opções práticas para quem prefere evitar o trânsito e a busca por estacionamento.

