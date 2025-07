O Vitória fecha, neste sábado, a preparação para a partida contra o Bragantino, marcada para as 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Vitória

O elenco rubro-negro se apresenta às 8h30 deste sábado no CT Manoel Pontes Tanajura para o último treino e já se concentra para o jogo.

+ Conheça reforço do Vitória que foi promovido por Luis Enrique no Barcelona

Apresentação

A partir das 12h deste sábado (horário de Brasília), o atacante Romarinho será apresentado oficialmente na Toca do Leão. O atleta ex-Corinthians e com longa passagem pelo futebol árabe chega com contrato válido até julho do ano que vem.

Romarinho é anunciado pelo Vitória (Foto: divulgação / EC Vitória)

Ingressos Vitória x Bragantino

A venda de ingressos para a partida já está aberta para o público geral, que pode comprar tanto pela internet quanto em pontos físicos neste final de semana. A comercialização segue até às 18h de domingo, dia do jogo.

Futebol feminino sub-17

Já eliminadas do Campeonato Brasileiro, as leoas do sub-17 encerram a participação às 15h deste sábado (horário de Brasília), quando enfrentam o Sport no CT do Retrô, em Camaragibe (PE), pela última rodada do Grupo C, que tem o São Paulo como líder isolado e o Sport na vice-liderança. O Vitória é lanterna, com três pontos.

Grupo C do Brasileiro Feminino Sub-17:

1º) São Paulo - 15 pontos;

2º) Sport - 7 pontos;

3º) Adergs - 4 pontos;

4º) Vitória - 3 pontos.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Bragantino (16h do dia 20/07) - 15ª rodada do Brasileirão; Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) - 16ª rodada do Brasileirão; Mirassol x Vitória (18h30 do dia 26/07) - 17ª rodada do Brasileirão; Vitória x Palmeiras (20h30 do dia 03/08) - 18ª rodada do Brasileirão; São Paulo x Vitória (data e horário a definir) - 19ª rodada do Brasileirão.

