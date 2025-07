O Vitória anunciou, na tarde desta sexta-feira, a contratação do atacante Romarinho. Ele ficou conhecido no Brasil ao passar três temporadas vitoriosas no Corinthians, e agora volta ao país depois de quase 11 anos no futebol árabe. O atleta chega ao Rubro-Negro em definitivo até julho de 2026.

O último clube de Romarinho foi o Al-Rayyan, do Catar, mas ele só entrou em campo três vezes. Vale destacar que o atacante já trabalhou com Fábio Carille no Corinthians, quando o atual treinador do Vitória ainda era auxiliar, e no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, entre 2019 e 2022.

Além desses clubes, Romarinho tem passagens por Neom SC (SAU), Al Jazira (EAU), El Jaish SC (CAT), Bragantino, São Bernardo e Rio Branco-SP.

Romarinho em apresentação no Al-Rayyan (Foto: Divulgação)

Começo de Romarinho no Brasil e brilho pelo Corinthians

Romarinho estreou como profissional no Rio Branco-SP e ainda teve passagens por São Bernardo e Bragantino antes de chegar ao Corinthians no histórico ano de 2012, quando o Timão foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, com vitória em cima do Chelsea. Ele ainda defendeu as cores da equipe paulista em 2013, quando foi campeão estadual e marcou um dos gols do título da Recopa, e 2014.

A partir daí, Romarinho começou a trajetória internacional no Oriente Médio, onde conquistou os títulos da Liga Arábia Saudita, Segunda Liga Arábia Saudita e Supertaça da Arábia Saudita, todos pelo Al-Ittihad, clube que atualmente tem peças como Benzema e Kanté. Foi por lá, inclusive, que ele teve a passagem mais longeva, com 226 jogos, 105 gols e 29 assistências.

No Vitória, Romarinho deve disputar espaço com Osvaldo, Erick, Lucas Braga, Léo Pereira e Fabri.