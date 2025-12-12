Eleições do Vitória: tudo o que você precisa saber

Em campo, a temporada do Vitória já acabou, mas fora dele o clube passa por um momento decisivo neste sábado (13). Das 9h às 19h (de Brasília), o sócio-torcedores vão ter a oportunidade de escolher o novo presidente da instituição para o triênio 2026/2028, além do vice-presidente e líderes do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Abaixo, o Lance! traz as principais informações sobre o pleito.

Antes de conhecer as duas chapas concorrentes, é importante o torcedor se atentar para alguns processos que devem ser seguidos no dia da votação.

O local será acessado pelos torcedores no Portão 18, que dá acesso ao Estacionamento Premium, na Avenida Artêmio Castro Valente. O estacionamento será gratuito e funcionará a partir das 8h, com acesso pela rampa da Avenida Mário Sérgio.

No local, só serão permitidos sócios aptos a votar, a comissão eleitoral, os representantes de chapas e fiscais. Para exercer o voto, o torcedor vai passar por uma triagem no Portão 18 e precisa levar documento de identificação original com foto.

A apuração começa logo depois do término da votação, e a proclamação da posse é feita no mesmo dia, para mandato até dezembro de 2028.

As chapas nas eleições do Vitória

O atual presidente do Vitória, Fábio Mota, vai concorrer à reeleição com a chapa Leão Colossal. Aos 54 anos, Mota está à frente do clube desde 2021, quando o então presidente Paulo Carneiro foi afastado. De início, ele assumiu de forma interina e só foi efetivado em maio de 2022 ao ser eleito com 821 votos (66% do total). À época, o Rubro-Negro vivia uma das piores crises da sua história e tinha acabado de ser rebaixado para a Série C.

continua após a publicidade

Advogado, historiador e pecuarista, Fábio Mota também já foi presidente do Conselho Deliberativo do Vitória de 2020 a 2022 e ocupou o cargo de secretário municipal de Salvador em três áreas diferentes: Cultura e Turismo, Urbanismo e Transporte, e Mobilidade.

A chapa Leão Colossal também tem Nilton Almeida e Nilton Sampaio Filho como candidatos à reeleição para os cargos de presidente e vice do Conselho Deliberativo, respectivamente. Já Raimundo Viana e Bruno Torres também tentam continuar como líderes do Conselho Fiscal, como presidente e vice.

Principais propostas de Fábio Mota:

Busca por uma SAF de forma responsável e cautelosa;

Arena Barradão para captar novas receitas e atrair investidores para a SAF;

Responsabilidade fiscal com orçamento;

Investimento nas categorias de base.

Fábio Mota comemora vitória no Barradão; presidente é um dos candidatos nas eleições no clube (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Do outro lado da disputa está Marcone Amaral, de 47 anos, que tem vasta experiência política, mas ficou conhecido pelo torcedor depois da sua passagem pelo clube como zagueiro, a partir de 1994. Ele se profissionalizou na Toca do Leão e conquistou três títulos do Campeonato Baiano e dois da Copa do Nordeste.

Depois, Marcone seguiu para o mundo árabe e fez sucesso no Catar, onde jogou por 11 anos e chegou a defender a seleção local. De volta ao Brasil, ele entrou para o mundo da política ao assumir como prefeito de Itajuípe, no Sul da Bahia, de 2017 a 2021. Marcone foi reeleito, mas renunciou ao cargo para disputar uma vaga como deputado estadual, posição que ocupa atualmente pelo partido PSD.

A chapa Aliança Vitória SAF tem quatro grupos políticos de oposição a Fábio Mota: Vitória de Verdade, Frente Vitória Popular, ⁠Novo Vitória e ⁠Movimento Vitória SAF. Kito Magalhães é o candidato a vice-presidente.

Já Vagner Reis e Ícaro Argolo concorrem à presidência e vice-presidência do Conselho Deliberativo, respectivamente. Para o Conselho Fiscal, os candidatos são Valmar Sant'anna (presidência) e Domingos Arjones (vice).

Principais propostas de Marcone Amaral:

Busca por um investidor para realização da SAF; Restruturação da divisão de base, políticas de revelação e interiorização da captação de talentos no estado; Reformulação total do Departamento de Futebol e a chegada de um diretor de futebol renomado; ⁠Planos de sócio-torcedor de baixa renda pelo CadÚnico e voto online.