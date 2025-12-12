Eleições do Vitória: tudo o que você precisa saber
Pleito está marcado para este sábado, no Barradão
Em campo, a temporada do Vitória já acabou, mas fora dele o clube passa por um momento decisivo neste sábado (13). Das 9h às 19h (de Brasília), o sócio-torcedores vão ter a oportunidade de escolher o novo presidente da instituição para o triênio 2026/2028, além do vice-presidente e líderes do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Abaixo, o Lance! traz as principais informações sobre o pleito.
Antes de conhecer as duas chapas concorrentes, é importante o torcedor se atentar para alguns processos que devem ser seguidos no dia da votação.
O local será acessado pelos torcedores no Portão 18, que dá acesso ao Estacionamento Premium, na Avenida Artêmio Castro Valente. O estacionamento será gratuito e funcionará a partir das 8h, com acesso pela rampa da Avenida Mário Sérgio.
No local, só serão permitidos sócios aptos a votar, a comissão eleitoral, os representantes de chapas e fiscais. Para exercer o voto, o torcedor vai passar por uma triagem no Portão 18 e precisa levar documento de identificação original com foto.
A apuração começa logo depois do término da votação, e a proclamação da posse é feita no mesmo dia, para mandato até dezembro de 2028.
As chapas nas eleições do Vitória
O atual presidente do Vitória, Fábio Mota, vai concorrer à reeleição com a chapa Leão Colossal. Aos 54 anos, Mota está à frente do clube desde 2021, quando o então presidente Paulo Carneiro foi afastado. De início, ele assumiu de forma interina e só foi efetivado em maio de 2022 ao ser eleito com 821 votos (66% do total). À época, o Rubro-Negro vivia uma das piores crises da sua história e tinha acabado de ser rebaixado para a Série C.
Advogado, historiador e pecuarista, Fábio Mota também já foi presidente do Conselho Deliberativo do Vitória de 2020 a 2022 e ocupou o cargo de secretário municipal de Salvador em três áreas diferentes: Cultura e Turismo, Urbanismo e Transporte, e Mobilidade.
A chapa Leão Colossal também tem Nilton Almeida e Nilton Sampaio Filho como candidatos à reeleição para os cargos de presidente e vice do Conselho Deliberativo, respectivamente. Já Raimundo Viana e Bruno Torres também tentam continuar como líderes do Conselho Fiscal, como presidente e vice.
Principais propostas de Fábio Mota:
- Busca por uma SAF de forma responsável e cautelosa;
- Arena Barradão para captar novas receitas e atrair investidores para a SAF;
- Responsabilidade fiscal com orçamento;
- Investimento nas categorias de base.
Do outro lado da disputa está Marcone Amaral, de 47 anos, que tem vasta experiência política, mas ficou conhecido pelo torcedor depois da sua passagem pelo clube como zagueiro, a partir de 1994. Ele se profissionalizou na Toca do Leão e conquistou três títulos do Campeonato Baiano e dois da Copa do Nordeste.
Depois, Marcone seguiu para o mundo árabe e fez sucesso no Catar, onde jogou por 11 anos e chegou a defender a seleção local. De volta ao Brasil, ele entrou para o mundo da política ao assumir como prefeito de Itajuípe, no Sul da Bahia, de 2017 a 2021. Marcone foi reeleito, mas renunciou ao cargo para disputar uma vaga como deputado estadual, posição que ocupa atualmente pelo partido PSD.
A chapa Aliança Vitória SAF tem quatro grupos políticos de oposição a Fábio Mota: Vitória de Verdade, Frente Vitória Popular, Novo Vitória e Movimento Vitória SAF. Kito Magalhães é o candidato a vice-presidente.
Já Vagner Reis e Ícaro Argolo concorrem à presidência e vice-presidência do Conselho Deliberativo, respectivamente. Para o Conselho Fiscal, os candidatos são Valmar Sant'anna (presidência) e Domingos Arjones (vice).
Principais propostas de Marcone Amaral:
- Busca por um investidor para realização da SAF;
- Restruturação da divisão de base, políticas de revelação e interiorização da captação de talentos no estado;
- Reformulação total do Departamento de Futebol e a chegada de um diretor de futebol renomado;
- Planos de sócio-torcedor de baixa renda pelo CadÚnico e voto online.
