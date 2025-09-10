O Vitória segue com a semana livre para treinamentos antes da partida contra o Fortaleza, marcada para as 16h deste sábado (horário de Brasília), no Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agenda do Vitória

O elenco começa as atividades às 14h desta quarta-feira (horário de Brasília) e segue nessa rotina até quinta. Na sexta, o treino será pela manhã e o embarque para a capital cearense à tarde.

Rodrigo Chagas comanda treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Entrevista coletiva

A partir das 13h desta quarta-feira (horário de Brasília), o presidente do Vitória Fábio Mota vai conceder uma entrevista coletiva na sala de imprensa do Barradão.

Basquete do Vitória

O Vitória já conhece seus adversários tanto no grupo adulto quanto no sub-23 do Campeonato Baiano de Basquete. A equipe segue preparação nesta quarta de olho na estreia, marcada para o próximo domingo.

Grupo adulto:

Salvador Basket

Dolphins Basquete

ABS Simões Filho

CEPE

UFBA

EC Bahia

NBJ

Grupo Sub-23:

Fênix Bahia

Amigos do Ivã

Unifacs

Basquete Mariense

Salvador Basket

EC Bahia

Academia TBJ

CEPE

Finance

Próximos jogos na agenda do Vitória

Fortaleza x Vitória (16h do dia 13/09) - 23ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 13/09) - 23ª rodada do Brasileirão; Vitória x Fluminense (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão; Grêmio x Vitória (11h do dia 28/09) - 25ª rodada do Brasileirão;

(11h do dia 28/09) - 25ª rodada do Brasileirão; Vitória x Ceará (19h do dia 2/10) - 26ª rodada do Brasileirão;

Vasco x Vitória (16h do dia 05/10) - 27ª rodada do Brasileirão.

