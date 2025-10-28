Estrangeiros seguem sem espaço no Vitória de Jair Ventura

Jair Ventura já comandou o Vitória em seis partidas e deu oportunidades para 25 jogadores diferentes do elenco neste período, mas alguns ainda seguem sem espaço. Dentre eles, destacam-se reforços estrangeiros do clube que sequer estrearam, como é o caso do atacante equatoriano Kike Saverio e do meia português Rúben Rodrigues.

Além da dupla, o volante português Rúben Ismael também não somou minutos desde a chegada de Jair, mas, neste caso, as lesões atrapalham a continuidade do atleta, que agora se recupera de uma cirurgia para tratar lesão no LCA do joelho esquerdo.

Justiça seja feita, o treinador tem o espanhol Aitor Cantalapiedra como titular no ataque, sem falar do centroavante uruguaio Renzo López, constantemente acionado na equipe. Jair Ventura, inclusive, explicou as escolhas em entrevista coletiva depois da derrota para o Corinthians, no último sábado. Vale lembrar que Rúben Rodrigues ainda não foi relacionado sob seu comando, diferente de Kike Saverio, figura frequente no banco de reservas.

— A gente está analisando o treino. Dificilmente o treinador não vai usar jogadores que estão em bom momento. Então se eles não estão jogando, é porque tem outras pessoas em melhores momentos. Não é por que foi contratado que eu tenho que usar. Seria pouco inteligente de minha parte não usar um jogador que esteja voando nos treinos. Não posso fazer o que todo mundo quer que eu faça e ir contra as minhas convicções. Quando as coisas não acontecem, a culpa é do treinador. A gente vem em uma crescente, vencemos jogos. Sobre o questionamento de quem joga, vai acontecer sempre que a gente perder. Quando a gente perde, o melhor é sempre quem não entra. A vida do treinador é assim — justificou o treinador.

Jair Ventura e comissão técnica durante treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Outros jogadores sem espaço no Vitória

Mas não são só os estrangeiros que trabalham em busca da primeira oportunidade com Jair Ventura. Esse também é o caso de atletas mais longevos no elenco que ainda não conquistaram a confiança do treinador para serem titulares, como o volante Ricardo Ryller, o meia Felipe Cardoso e o atacante Fabri.

Essa pode ser uma consequência da filosofia de Jair Ventura, que tenta manter a base do time - composta por três zagueiros - desde a sua estreia e pouco faz alterações.

A chance para alguns desses atletas podem surgir justamente na próxima rodada do Brasileirão, quando o Vitória enfrenta o Cruzeiro no Mineirão. A partida está marcada para as 16h deste sábado (horário de Brasília). O volante Ronald, o zagueiro Lucas Halter e o goleiro Lucas Arcanjo estão suspensos.