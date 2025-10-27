Vitória inicia preparação para partida contra o Cruzeiro

Sem tempo para lamentar a derrota do último sábado contra o Corinthians, o Vitória voltou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira em preparação para a partida contra o Cruzeiro. A bola rola às 16h do próximo sábado (horário de Brasília), no Mineirão, pela 31ª do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Cheio de desfalques no elenco, Jair Ventura e sua comissão técnica comandaram um trabalho de disputa entre equipes, cada uma composta por quatro jogadores, e, em seguida, aplicaram um treino coletivo em campo reduzido, de dez contra dez.

Neste coletivo, brilharam as estrelas de Carlinhos e Wendell para o time de colete, enquanto Renzo López marcou os dois gols do time com camisa e selou o empate por 2 a 2.

continua após a publicidade

O Vitória volta aos trabalhos a partir das 14h30 desta terça-feira e segue esse itinerário até quinta-feira. Na sexta, o time treina pela manhã e embarca para Belo Horizonte de tarde.

Treino do Vitória em preparação para enfrentar o Cruzeiro (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Vitória em situação complicada na tabela

Depois da derrota para o Corinthians por 1 a 0 no último sábado, o Rubro-Negro viu o risco de rebaixamento aumentar para 57,9%. A situação se complicou um pouco mais depois das vitórias de Fortaleza e Atlético-MG, adversários diretos. Por outro lado, Juventude e Santos tropeçaram na rodada e ainda seguem em apuros.

continua após a publicidade

O Vitória é o 17º colocado, com 31 pontos, um a menos que o Santos, primeiro time dora do Z-4.

Leia mais notícias do Leão🗞️

➡️Lucas Arcanjo sai machucado em Vitória x Corinthians e não enfrenta o Cruzeiro

➡️Vitória tem novas baixas no departamento médico antes de enfrentar o Cruzeiro; veja lista

➡️Jair Ventura alerta o Vitória após gol do Corinthians no fim: 'Voltamos a sangrar'