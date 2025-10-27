menu hamburguer
Vitória tem novas baixas no departamento médico antes de enfrentar o Cruzeiro; veja lista

Oito atletas estão no DM e são dúvidas para o próximo sábado

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 27/10/2025
16:24
Jogadores do Vitória fazem exercícios na academia do clube (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
imagem cameraJogadores do Vitória fazem exercícios na academia do clube (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
O departamento médico do Vitória estava praticamente vazio até o fim da última semana, mas, de lá para cá, novas baixas foram registradas no elenco e fizeram a lista de lesionados inchar novamente. Ao todo, oito atletas não têm condições de jogo neste momento e são dúvidas para enfrentar o Cruzeiro no próximo sábado.

Confira abaixo os jogadores do Vitória no DM:

  1. Lucas Arcanjo (goleiro) - desconforto no joelho;
  2. Alexandre Fintelman (goleiro) - passou por cirurgia no quadril;
  3. Edu (zagueiro) - lesão no adutor direito;
  4. Claudinho (lateral-direito) - lesão no joelho esquerdo;
  5. Jamerson (lateral-esquerdo) - em reabilitação depois de cirugia no tornozelo;
  6. Rúben Ismael (volante) - passou por cirurgia depois de lesão no LCA do joelho esquerdo;
  7. Baralhas (volante) - lesão na posterior da coxa esquerda;
  8. Fabri (atacante) - lesão na posterior da coxa direita.

Dessa lista, apenas Lucas Arcanjo e Baralhas são titulares no time de Jair Ventura. O goleiro foi substituído por Thiago Couto no primeiro tempo da partida contra o Corinthians, enquanto o volante sequer foi relacionado e deu lugar a Willian Oliveira.

— Acho difícil ter alguém para o próximo jogo. Ainda não tive respostas do departamento médico. Mas é isso, vamos buscar soluções, temos que nos reinventar. Hoje foi o Paulo, um menino da base. Quem for dando conta do recado vai ficando. Todos são tratados da mesma maneira, temos que saber lidar com essas ausências. Por isso a importância de ter elenco na Série A — projetou Jair Ventura, em entrevista coletiva.

Lucas Arcanjo em recuperação pelo Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Lucas Arcanjo em recuperação pelo Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Desfalque certo do Vitória contra o Cruzeiro

É difícil que boa parte dos atletas citados estejam à disposição a partir das 16h do próximo sábado (horário de Brasília), quando o Vitória encara o Cruzeiro, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas uma ausência é certa. Mesmo depois de sair machucado no último sábado, Lucas Arcanjo forçou o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e está suspenso da próxima partida.

O Vitória segue vivo na luta contra o rebaixamento e está a um ponto de distância do Santos, primeiro time fora do Z-4. O risco de queda do Leão é de 57,9%.

