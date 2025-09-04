Com direito a efetivação de Rodrigo Chagas e nova comissão técnica, o Vitória se reapresentou na última quarta-feira e segue os trabalhos nesta quinta de olho no confronto contra o Fortaleza, marcado para as 16h do dia 13 de setembro (horário de Brasília), no Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agenda do Vitória

O Rubro-Negro terá esta semana e a próxima livres para treinamentos de olho nesta partida direta contra o Leão do Pici. Nesta quinta, o elenco retoma os trabalhos a partir das 14h30 e ainda tem mais duas sessões de treinos, na sexta e no sábado, antes de fechar a semana.

Jogadores do Vitória treinam no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Sub-20

O time sub-20 do Vitória finaliza preparação de olho no Ba-Vi decisivo marcado para as 15h desta sexta-feira (horário de Brasília), no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela semifinal da Copa do Nordeste da categoria. O vencedor do confronto enfrenta Fortaleza ou Ceará na grande final.

Sub-15

Depois de bater o Botafogo por 1 a 0 na última quarta-feira, pelas quartas da Copa Amizade Brasil-Japão, o Vitória tem novo compromisso às 11h desta quinta (horário de Brasília), quando encara o Flamengo, pelas semifinais da competição.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Fortaleza x Vitória (16h do dia 13/09) - 23ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 13/09) - 23ª rodada do Brasileirão; Vitória x Fluminense (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão; Grêmio x Vitória (11h do dia 28/09) - 25ª rodada do Brasileirão;

(11h do dia 28/09) - 25ª rodada do Brasileirão; Vitória x Ceará (19h do dia 2/10) - 26ª rodada do Brasileirão;

Vasco x Vitória (16h do dia 05/10) - 27ª rodada do Brasileirão.

