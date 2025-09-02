Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 02/9/2025
Rubro-Negro segue de folga nesta terça
Depois da recuperação diante do Atlético-MG, o Vitória terá a Data Fifa inteira para trabalhar antes de enfrentar o Fortaleza na volta no Brasileirão.
Agenda do Vitória
O Leão segue de folga nesta terça e retoma os trabalhos na quarta-feira de olho na partida contra o time cearense, marcada para as 16h do dia 13/09 (horário de Brasília), pela 23ª rodada.
+ Veja desabafo de Osvaldo antes de jogo do Vitória: ‘Cansei de voltar para casa triste’
Futebol feminino
Após golearem o Porto por 16 a 0 no Barradão, no último sábado, as Leoas, líderes do Campeonato Baiano com seis pontos, agora seguem, nesta terça, a preparação para enfrentar o Camaçariense, às 15h do próximo sábado, também no Barradão.
Sub-20
O time sub-20 do Vitória segue os treinamentos de olho no Ba-Vi decisivo marcado para as 15h desta sexta-feira (horário de Brasília), no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela semifinal da Copa do Nordeste da categoria. O vencedor do confronto enfrenta Fortaleza ou Ceará na grande final.
Próximos jogos na agenda do Vitória
- Fortaleza x Vitória (16h do dia 13/09) - 23ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Fluminense (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão;
- Grêmio x Vitória (11h do dia 28/09) - 25ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Ceará (19h do dia 2/10) - 26ª rodada do Brasileirão;
- Vasco x Vitória (16h do dia 05/10) - 27ª rodada do Brasileirão.
