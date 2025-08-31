O Vitória se reergueu no Campeonato Brasileiro ao bater o Atlético-MG por 1 a 0 na noite deste domingo, diante de quase 30 mil torcedores no Barradão, e ganhou sobrevida na luta contra a zona de rebaixamento. Esses foram os componentes de uma estreia perfeita de Rodrigo Chagas no comando do time após a demissão de Fábio Carille.

Em entrevista coletiva ao término da partida, o treinador revelou que passou por um momento difícil na carreira e chegou a pensar em parar.

— Me sinto lisonjeado pela oportunidade que recebi, combinei de dar esse presente de aniversário a Fábio Mota [presidente do clube] e a minha mãe, que faleceu há um ano e meio e faria aniversário hoje. Está sendo um ano difícil para mim. Nesse ano perdi meu pai, no Porto Vitória perdi Nilmar, um grande amigo, um irmão — destacou Chagas.

Fator mental preponderante para o Vitória

Vitória comemora gol diante do Atlético-MG (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Diante de 28 mil torcedores e com uma pressão imensa nas costas depois de ser goleado pelo Flamengo, o Vitória apostou no aspecto mental para dar a volta por cima diante do Atlético-MG e chegar aos 22 pontos para seguir vivo na luta contra a zona de rebaixamento.

— Temos um grupo de homens antes de mais nada. Profissionais que se respeitam. O atleta que tem brio entra da forma que entraram hoje. Todo o merecimento dos atletas de terem saído desse momento psicológico tão ruim. Fizemos um trabalho com a psicologia do clube e os atletas entenderam a importância de um resultado positivo hoje. Enfrentamos uma equipe de qualidade, vertical, sempre buscando o gol. Infelizmente, no acabamento da jogada, poderíamos ter feito mais um ou dois gols. Mas 1 a 0 é goleada. Parabéns por tudo que vinham passando. Vamos melhorar os aspectos psicológicos para que eles entendam que podem ainda mais do que fizeram hoje — elogiou o treinador.

Rodrigo Chagas, ídolo do Vitória, estava no comando da equipe sub-20 quando recebeu um voto de confiança da diretoria para assumir a equipe principal. Ele, inclusive, já treinou o time profissional do Rubro-Negro por 34 jogos entre 2020 e 2021.

— Não esperava que essa oportunidade chegasse agora, mas estava preparado. Tive aceitação muito grande do elenco, vemos nos olhos deles a importância que estão dando nesse momento. Essa batalha não é fácil, faltam 16 jogos — completou.