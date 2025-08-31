Os três pontos conquistados pelo Vitória na noite deste domingo ao bater o Atlético-MG por 1 a 0, no Barradão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi um verdadeiro respiro de alívio em meio a uma semana turbulenta, tanto para os torcedores quanto para os jogadores.

Um dos atletas que mais se destacam no atual elenco, Renato Kayzer representa bem essa sensação. Ao ser substituído por Carlinhos no minuto 29 do segundo tempo, o atacante não conseguiu sentar no banco de reservas, caminhava de um lado para o outro com as mãos na cabeça e implorava para a arbitragem reconsiderar qualquer lance de falta a favor do Atlético-MG.

Era o retrato de um Vitória que acostumou a frustrar seu torcedor na reta final dos jogos e perdeu pontos preciosos na luta contra a zona de rebaixamento em duelos diante de Sport, Palmeiras e Juventude.

Quando o árbitro apitou pela última vez, Kayzer atravessou o campo aos prantos antes de dar entrevista à imprensa.

— Quando a gente veste uma camisa de futebol, tirando o profissionalismo do dia a dia, envolve nossa família, que sofre junto com a gente. Ontem eu disse para o grupo que seria a última vez que iria lembrar do ocorrido na segunda-feira [contra o Flamengo], que não foi o nosso time. Nosso torcedor sabe da qualidade do nosso time, nós discutimos sobre as coisas que poderiam melhorar. Parabenizar ao torcedores e a equipe pela entrega — declarou ao canal esportivo Premiere.

Renato Kayzer em ação contra o Atlético-MG (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Vitória pode sair do Z-4

O resultado construído com um belo gol de Erick levou o Vitória aos 22 pontos, que podem ser suficientes para livrar a equipe da zona de rebaixamento nesta rodada, a depender da partida entre Sport e Vasco.