Vitória tem sido ‘pedra no sapato’ do Vasco em São Januário

O Vasco da Gama recebe o Vitória neste domingo (5), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca um reencontro entre duas equipes que têm protagonizado confrontos equilibrados nos últimos anos — especialmente com um incômodo histórico recente para o time carioca jogando em casa.

Em São Januário, o Gigante da Colina tem encontrado dificuldades para superar o Rubro-Negro baiano quando atua em seus domínios. Nos últimos cinco encontros no estádio vascaíno, o Vasco só saiu com os três pontos em uma única oportunidade, somando ainda dois empates e duas derrotas.

A última vitória em casa aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2024, com gols de Maicon e Pablo Vegetti. Iury Castilho descontou para o Vitória, que pressionou no fim, mas não conseguiu evitar o revés.

📉 Histórico recente em São Januário

2024 – Vasco 2x1 Vitória (Brasileirão Série A)

2021 – Vasco 0x3 Vitória (Série B)

2018 – Vasco 2x3 Vitória (Brasileirão Série A)

2017 – Vasco 1x1 Vitória (Brasileirão Série A)

2017 – Vasco 2x1 Vitória (Copa do Brasil)

Campanha ruim fora de casa

Apesar do retrospecto positivo em São Januário nos últimos anos, o Vitória chega ao confronto em má fase como visitante no Brasileirão 2025. O time baiano é o segundo pior visitante da competição, somando apenas cinco pontos em 13 jogos fora de casa — e todos esses pontos vieram através de empates. Ou seja, o Vitória ainda não venceu como visitante neste campeonato.

Retrospecto geral: equilíbrio com leve vantagem baiana

O histórico geral do confronto entre Vasco e Vitória mostra um duelo equilibrado, mas com uma pequena vantagem para o clube baiano. Em 59 partidas:

Vitórias do Vitória: 24 (41%)

Vitórias do Vasco: 21 (36%)

Empates: 14 (24%)

