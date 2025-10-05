menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vitória tem sido ‘pedra no sapato’ do Vasco em São Januário

Cruzmaltino venceu apenas uma das últimas cinco partidas contra o time baiano em casa

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
05:33
Vitória x Vasco Coutinho
imagem cameraPhilippe Coutinho na partida entre Vasco e Vitória no primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2025 (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco da Gama recebe o Vitória neste domingo (5), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca um reencontro entre duas equipes que têm protagonizado confrontos equilibrados nos últimos anos — especialmente com um incômodo histórico recente para o time carioca jogando em casa.

continua após a publicidade

➡️ Crefisa pode virar dona de parte do Vasco? Confira o que se sabe sobre o acordo entre as partes

Em São Januário, o Gigante da Colina tem encontrado dificuldades para superar o Rubro-Negro baiano quando atua em seus domínios. Nos últimos cinco encontros no estádio vascaíno, o Vasco só saiu com os três pontos em uma única oportunidade, somando ainda dois empates e duas derrotas.

A última vitória em casa aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2024, com gols de Maicon e Pablo Vegetti. Iury Castilho descontou para o Vitória, que pressionou no fim, mas não conseguiu evitar o revés.

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti sobre Phillipe Coutinho na Seleção: ‘Não tenho nenhum problema’

📉 Histórico recente em São Januário

  • 2024 – Vasco 2x1 Vitória (Brasileirão Série A)
  • 2021 – Vasco 0x3 Vitória (Série B)
  • 2018 – Vasco 2x3 Vitória (Brasileirão Série A)
  • 2017 – Vasco 1x1 Vitória (Brasileirão Série A)
  • 2017 – Vasco 2x1 Vitória (Copa do Brasil)

Campanha ruim fora de casa

Apesar do retrospecto positivo em São Januário nos últimos anos, o Vitória chega ao confronto em má fase como visitante no Brasileirão 2025. O time baiano é o segundo pior visitante da competição, somando apenas cinco pontos em 13 jogos fora de casa — e todos esses pontos vieram através de empates. Ou seja, o Vitória ainda não venceu como visitante neste campeonato.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Retrospecto geral: equilíbrio com leve vantagem baiana

O histórico geral do confronto entre Vasco e Vitória mostra um duelo equilibrado, mas com uma pequena vantagem para o clube baiano. Em 59 partidas:

continua após a publicidade
  • Vitórias do Vitória: 24 (41%)
  • Vitórias do Vasco: 21 (36%)
  • Empates: 14 (24%)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias