Virada de chave: Vasco Sub-20 supera início turbulento e lidera o Brasileiro

Após um início de temporada bastante conturbado, a equipe sub-20 do Vasco conseguiu dar a volta por cima e hoje vive um momento de afirmação dentro de campo. A campanha irregular na Copa São Paulo de Futebol Júnior acendeu o sinal de alerta entre torcedores e gerou forte pressão sobre o trabalho do técnico Matheus Curopos.

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Na competição de base mais tradicional do país, o Cruz-Maltino encontrou dificuldades desde a fase de grupos, avançando apenas "no sufoco" e sem apresentar um futebol convincente. A eliminação precoce, logo na fase seguinte, diante do Botafogo-SP, intensificou ainda mais as críticas. Parte da torcida chegou a pedir a saída do treinador, questionando o desempenho e a falta de consistência da equipe.

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Apesar do cenário adverso, a diretoria optou por manter a comissão técnica e apostar na continuidade do trabalho. A decisão, que inicialmente gerou desconfiança, começa agora a mostrar resultados positivos dentro de campo.

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No Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vasco apresenta uma postura completamente diferente. A equipe soma três vitórias em três jogos e ocupa a liderança da competição, demonstrando evolução tanto no aspecto coletivo quanto na confiança dos atletas.

A mudança de desempenho evidencia não apenas ajustes táticos, mas também um fortalecimento interno do grupo. Com mais organização, intensidade e equilíbrio entre defesa e ataque, o time passa a transmitir segurança — algo que faltou na Copinha.

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Mesmo vivendo um bom momento, a comissão técnica mantém um alto nível de exigência para impedir qualquer relaxamento do elenco. O técnico Matheus Curopos explicou ainda que o trabalho é estruturado de forma ampla, envolvendo diferentes áreas, justamente para garantir a continuidade do desempenho da equipe ao longo da temporada.

– Não podemos deixar o grupo perder o foco. Precisamos manter sempre um nível alto de cobrança interna, principalmente nos treinamentos, para que esse ambiente competitivo estimule os atletas a continuarem evoluindo. Esse processo passa por todas as áreas. Fisicamente, buscamos manter um alto nível de intensidade. Taticamente, utilizamos apresentações de vídeos de treinos e jogos, permitindo que os atletas visualizem o próprio desempenho e acompanhem a evolução. No aspecto psicológico, trabalhamos para que o grupo esteja fortalecido e focado, valorizando o coletivo e o quanto um pode potencializar o outro, sem deixar de olhar o individual. Além disso, existe uma relação de confiança, com liberdade para troca de ideias e diálogo constante entre atletas e comissão – concluiu o comandante.

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Além dos resultados, o rendimento da equipe em campo reflete principalmente um trabalho coletivo consistente, pautado na união, no foco e no comprometimento. Para o técnico Matheus Curopos, esses elementos têm sido fundamentais para o bom desempenho do time neste início de temporada.

– O principal diferencial do nosso grupo tem sido a união, o foco e a consistência coletiva no trabalho. São atletas muito comprometidos e conscientes dos objetivos que traçamos para a temporada. Além disso, a confiança mútua entre comissão técnica e jogadores tem feito a diferença no dia a dia. Existe uma troca muito positiva, com diálogo constante, o que fortalece o ambiente e potencializa o desempenho dentro de campo – destacou.

Andrey Fernandes e Juninho comemoram gol do Vasco (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)

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