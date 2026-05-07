Na reta final de seu empréstimo, Matheus França marca primeiro gol pelo Vasco

Quando o empréstimo de Matheus França ao Vasco terminar, no fim de junho, o atacante retornará ao Crystal Palace. Sem cláusula de compra prevista em contrato — nem opção fixada, nem obrigação por metas —, o jogador está vivendo seus últimos momentos com a camisa cruz-maltina. E justamente agora, na reta final da passagem por São Januário, conseguiu ter sua melhor atuação.

continua após a publicidade

Na vitória do Vasco sobre o Audax Italiano, nesta quarta-feira (6), Matheus França marcou pela primeira vez pelo clube. O atacante entrou no intervalo, na vaga de JP, após um primeiro tempo abaixo da equipe vascaína, e participou diretamente da reação.

➡️ Marcelo Salles aponta motivo de falha do Vasco em gol contra: 'Foi um fator'

O Cruz-Maltino empatou com Spinelli, em cobrança de pênalti, e cresceu no jogo. Pouco depois, Matheus já mostrava mais confiança ao fazer boa tabela com Nuno Moreira e finalizar de fora da área para defesa do goleiro Ahumada. A parceria voltou a funcionar logo na sequência.

continua após a publicidade

➡️ Vasco vai se classificar na Sul-Americana? Simule os jogos da competição continental!

Em grande jogada pelo meio, Matheus acionou novamente o português, recebeu a devolução já dentro da área e bateu com categoria para marcar seu primeiro gol pelo Vasco desde que chegou ao clube, no meio do ano passado.

O momento chama atenção principalmente pelo contexto. Contratado como aposta para recuperar o futebol que o levou do Flamengo ao Crystal Palace, Matheus França nunca conseguiu convencer o torcedor vascaíno. Sem sequência, espaço reduzido e atuações apagadas, o atacante passou grande parte da passagem distante de qualquer protagonismo.

continua após a publicidade

Matheus França é o novo reforço do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Inclusive, ele não entrava em campo desde o duelo contra o Paysandu, pela Copa do Brasil, no fim de abril. Em 2026, soma apenas 223 minutos jogados, distribuídos em sete partidas nas quais foi utilizado.

Agora, com menos de dois meses restantes de contrato, o jogador finalmente consegue entregar participação decisiva justamente quando sua saída já está definida. Sem possibilidade de permanência prevista no acordo entre Vasco e Crystal Palace, Matheus França retornará ao futebol inglês ao término do empréstimo. O gol diante do Audax Italiano acaba simbolizando um cenário curioso: o atacante começou a corresponder apenas nos últimos capítulos de sua passagem por São Januário.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.