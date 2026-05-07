Vasco tem melhor aproveitamento em jogos começando atrás do placar com Renato Gaúcho

O Vasco vem mostrando uma característica marcante sob o comando de Renato Gaúcho: a capacidade de reação quando sai em desvantagem no placar. Em 15 partidas à frente da equipe, o treinador já acumulou números que reforçam a força do time em situações adversas, especialmente quando precisa buscar o resultado no segundo tempo.

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Nesta quarta-feira (6), contra o Audax Italiano pela Copa Sul-Americana, o cenário voltou a se repetir. O Cruz-Maltino foi para o intervalo perdendo, mas conseguiu uma virada consistente na etapa final, mantendo a tendência de reação sob o comando da comissão técnica.

Ao todo, o Vasco já disputou sete partidas em que começou atrás do placar. O desempenho nessas situações chama atenção: foram 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, o que representa um aproveitamento de 66,67%. Já quando começa vencendo, o rendimento cai. Em sete jogos nessa condição, o time soma 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com aproveitamento de 52,38%. Um empate sem gols contra o Barracas Central, também pela Sul-Americana, completa o recorte recente da equipe na competição continental.

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Números de Renato Gaúcho no comando do Vasco (Foto: Gemini)

Vasco muda de postura após o intervalo

Outro dado que reforça o padrão de reação é que, nas seis vezes em que conseguiu pontuar após sair em desvantagem, todas as viradas ou recuperações aconteceram no segundo tempo. Nesse recorte, o Vasco marcou 14 gols, todos após o intervalo, evidenciando o impacto das conversas no vestiário e as mudanças promovidas por Renato Gaúcho durante as partidas.

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O Vasco volta a campo no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), quando enfrenta o Athletico-PR em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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