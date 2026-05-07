O ex-técnico Cruz-Maltino, Álvaro Pacheco, entrou na justiça do Rio de Janeiro contra o Vasco para cobrar uma dívida de € 564.873,19 (aproximadamente R$ 3,1 milhões na cotação atual). Após os imbróglios envolvendo o pagamento da multa rescisória da "demissão relâmpago", o português afirma que a dívida já foi reconhecida pela Fifa. A informação é do jornal O Globo.

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Em 2025, Álvaro acionou a Fifa para cobrar € 524 mil (aproximadamente R$ 3,5 milhões) do Vasco em salários que tinha direito até o fim do contrato assinado em 2024. Entretanto, o pedido foi negado e a decisão da entidade favoreceu o Vasco, que não precisou arcar com os custos.

Quando assinou com o Cruz-Maltino, Álvaro Pacheco teve sua multa rescisória estabelecida em € 650 mil, cerca de R$ 3,7 milhões (salário até o fim do contrato de um ano).

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A curta passagem de Álvaro Pacheco pelo Vasco

Álvaro Pacheco desembarcou no Rio de Janeiro no final de maio. O técnico português estreou num clássico contra o Flamengo, quando sofreu uma goleada histórica por 6 a 1 para o maior rival do Cruz-Maltino.

Demitido após quatro jogos, Álvaro Pacheco teve três derrotas e um empate no Vasco. O único ponto conquistado em um empate com o Cruzeiro. Além disso, a equipe balançou a rede apenas uma vez, mas sofreu dez gols.

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Álvaro Pacheco foi demitido após quatro jogos no Vasco (Foto: Rudy Trindade/Folhapress)

*Matéria em atualização

📆 Próximo jogo do Vasco:

O Vasco volta a campo no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), quando enfrenta o Athletico-PR em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.