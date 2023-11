O Vasco folga neste meio de semana e volta a jogar apenas no domingo (12), às 18h30, contra o América-MG, em São Januário. O Cruz-Maltino teve o jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, adiado para o dia 22. Mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento, já que a Raposa é a 17ª colocada, com 37 pontos, mesma pontuação do Vasco, ficando atrás no número de vitórias - 9 contra 10. No entanto, o time mineiro tem um jogo a menos, contra o Fortaleza, na Arena Castelão.