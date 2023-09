São Januário, enfim, está liberado para receber público. Nesta quarta-feira (13), o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi assinado pelo Vasco na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público, no Centro do Rio. O acordo era dado como certo após o laudo de segurança emitido pelo Corpo de Bombeiros na terça-feira (12). O documento era o que faltava para o desfecho positivo.