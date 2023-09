O CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, vibrou com a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (13). Com o documento assinado, São Januário está liberado novamente para receber público. O acordo precisa ser homologado na Justiça para a desinterdição ser oficializada, mas isso é uma mera formalidade.