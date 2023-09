O clássico com o Fluminense, sábado (16), no Nilton Santos, será o primeiro do Vasco neste segundo turno do Campeonato Brasileiro. O confronto anterior, realizado na 4ª rodada, terminou empatado em 1 a 1, no Maracanã. Mais de quatro meses se passaram e muita coisa mudou no Cruz-Maltino.