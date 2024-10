Diretoria do Vasco tem a intenção de começar a reforma de São Januário após o término do Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 12:26 • Rio de Janeiro (RJ)

O vereador Pedro Duarte, do Partido Novo, cobrou a diretoria do Vasco respostas junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, sobre o andamento do processo do potencial construtivo de São Januário. A lei, que permite a reforma do estádio, foi aprovada em junho.

➡️ Filme sobre a história do Vasco concorre prêmio em festival internacional

- Saudações vascaínas. Fiz hoje um ofício à Prefeitura do Rio de Janeiro questionando sobre o andamento da venda do potencial construtivo que aprovados dentro da Câmara. De algumas que fiz, de quanto do potencial foi certificado e vendido, se o Conselho que foi criado para acompanhar já foi formado. Caso positivo, quem são os membros, caso negativo, qual a perspectiva de que isso venha a acontecer. Se o decreto que regulamenta a lei para que possa funcionar plenamente já foi editado e quantas reuniões foram realizadas entre a Prefeitura e o clube desde que a lei foi aprovada.

- É muito importante que este processo ande o mais rápido possível. Aprovar a lei foi um passo fundamental. Só que o que de fato vai fazer o nosso estádio ser reformado e que a gente possa em 2027 estar no Caldeirão juntos, reformado, moderno e maior do que é hoje, vai ser se o potencial construtivo for certificado, vendido e o Vasco possa enfim avançar na obra.

Documento protocolado pelo vereador Pedro Duarte com questionamento feitos ao Vasco

Questionamento feitos pelo vereador Pedro Duarte, do Novo, junto à Prefeitura do Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

No dia 18 de junho, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou o projeto de lei do potencial construtivo de São Januário, com 44 votos dos parlamentares. Em seguida, o prefeito Eduardo Paes aprovou.

Com a aprovação do projeto, o Vasco desde então está autorizado a vender o potencial construtivo de São Januário. Recentemente, Pedrinho revelou que a venda travou, tendo em vista que os termos estão sendo renegociados.

- A intenção é essa (último jogo em São Januário em dezembro). Mas não é fácil. Quando eu vinha falando é porque tinha uma coisa muito bem encaminhada. Deu uma trava, mas estamos renegociando. O primeiro passo é a venda. Tem algumas empresas interessadas. Estamos avaliando com calma para entender. A minha perspectiva é que a gente consiga vender este ano para iniciar a obra em janeiro.