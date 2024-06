Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 18/06/2024 - 20:18 • Rio de Janeiro (RJ)

O sonho dos vascaínos de São Januário ser reformado e modernizado está cada vez mais próximo de se tornar realidade. A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro aprovou nesta terça-feira (18), em segunda votação, o projeto de lei do potencial construtivo do estádio do Vasco.

A Câmara dos Vereadores aprovou o projeto com unanimidade com 44 votos dos parlamentares.

O projeto de lei foi aprovado com 44 votos a favor e, agora, vai para a sanção ou veto de Eduardo Paes. A tendência é de que a aprovação seja uma mera formalidade, tendo em vista que o prefeito do Rio de Janeiro é vascaíno se já se mostrou favorável diversas vezes.

Com a aprovação de Eduardo Paes, o Vasco está autorizado a vender o potencial construtivo a uma empresa e iniciar as obras. A ideia de Pedrinho é de que a reforma comece após o término do Campeonato Brasileiro e termine em 2027, quando São Januário fará 100 anos.

Após a aprovação, Pedrinho, que estava visivelmente emocionado ressaltou a luta até a aprovação. Além disso, o presidente do Vasco detalhou os próximos passos da reforma.

Eu sempre faço uma lembrança aos 10 mil torcedores que lá atrás construíram o estádio do Vasco, há 100 anos, sem nenhuma conexão na internet. Os torcedores vascaínos são representados por aqueles torcedores. A reforma terá um impacto econômico para o Vasco, para o estádio, para a Barreira. A sensação é de uma vitória. Estou separando o momento do campo desse momento especial. Nós desejamos começar as obras em dezembro. A venda do potencial está encaminhada — disse Pedrinho, presidente do Vasco

Antes de ser votado, o projeto recebeu emendas parlamentares. Os vereadores adicionaram e modificaram trechos do projeto original entregue ao Poder Executivo. Agora, a expectativa é de que o Vasco vá receber R$ 500 milhões a serem utilizados exclusivamente na reforma de São Januário.

O projeto de reforma de São Januário foi desenvolvido pela WTorre e realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. A tendência é de que a capacidade seja para 50 mil vascaínos.