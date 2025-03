Para o duelo contra o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o uniforme do Corinthians apresentou uma mudança inusitada. O uniforme, tradicionalmente todo preto, está sendo utilizado com um short branco pela primeira vez. A mudança não agradou torcedores na web. A partida será realizada no Monumental Banco Pichincha, no Equador, pela ida da Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores.

Vale vaga

Corinthians e Barcelona de Guayaquil se enfrentam em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Este é o último confronto antes da classificação. O Timão chega para o duelo após eliminar o Universidad Central, da Venezuela, com um empate por 1 a 1 fora de casa e uma vitória por 3 a 2 na Neo Química Arena, com gol no fim.

Assim como o Timão, o Barcelona de Guayaquil entrou diretamente na Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores. A equipe eliminou os também equatorianos do El Nacional após vencer por 1 a 0 fora de casa e empatar por 1 a 1 no Monumental Banco Pichincha.