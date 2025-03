Em um lance de perigo para o Corinthians, quando Yuri Alberto passava em boas condições na entrada da área, Rodrigo Garro preferiu não tocar a bola e sua atitude foi muito criticada por torcedores. Alguns internautas até relembraram lances onde jogadas parecidas envolvendo Garro aconteceram.

Garro e Yuri Alberto comemorando gol do Corinthians contra o Vitória (Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Vale vaga na Libertadores

Corinthians e Barcelona de Guayaquil se enfrentam em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Este é o último confronto antes da classificação. O Timão chega para o duelo após eliminar o Universidad Central, da Venezuela, com um empate por 1 a 1 fora de casa e uma vitória por 3 a 2 na Neo Química Arena, com gol no fim.

Assim como o Timão, o Barcelona de Guayaquil entrou diretamente na Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores. A equipe eliminou os também equatorianos do El Nacional após vencer por 1 a 0 fora de casa e empatar por 1 a 1 no Monumental Banco Pichincha.