Torcida do Vasco questiona atitude de Carille: ‘Parece até piada’

O Vasco entrou em campo, neste sábado (5), contra o Corinthians, pela segunda rodada do Brasileirão com o time reserva. O técnico Fábio Carille decidiu poupar oito dos onze titulares do elenco depois do duelo contra o Melgar, pela Sul-Americana, durante a semana. A decisão, no entanro, não foi bem aceita pelos torcedores.

Depois da partida de quarta (2), o treinador revelou que os jogadores sentiram a altitude do Peru e a viagem desgastante. Pensando no próximo jogo, contra o Puerto Cabello, em São Januário, o Vasco manteve apenas Léo Jardim, Tchê Tchê e João Victor na equipe inicial.

Ao 27 minutos da primeira etapa, o Cruz-Maltino já perdia por 2 a 0 do Corinthians, com dois erros defensivos. O resultado intensificou ainda mais as críticas dos torcedores ao treinador vascaíno. Veja os comentários:

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X VASCO DA GAMA

2ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo-SP

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez e André Carrillo; Ángel Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto

VASCO DA GAMA: Leo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Mateus Carvalho e Tchê Tchê; Payet, Loide Augusto e Rayan. Técnico: Fábio Carille

