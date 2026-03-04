AO VIVO: assista à coletiva de apresentação de Renato Gaúcho no Vasco

Renato Gaúcho é o novo treinador do Vasco. O técnico foi apresentado oficalmente na tarde desta terça-feira (4), no CT Moacyr Barbosa. O treinador assinou contrato válido até o fim de 2026 e chega acompanhado dos auxiliares Marcelo Salles e Alexandre Mendes. A nova comissão técnica já inicou os trabalhos com o elenco nesta quarta, visando a partida contra o Palmeiras no dia 12 de março.

O Vasco confirmou o acordo na noite desta terça-feira (3). Mais cedo, Renato utilizou suas redes sociais para confirmar o acerto com o Cruz-Maltino. Em publicação, o comandante demonstrou entusiasmo com o retorno a São Januário e escreveu estar "feliz em estar de volta".

Postagem de Renato Gaúcho no Instagram confirma acerto com o Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Negociação entre Renato e Vasco

Clube e treinador já estavam alinhados quanto ao projeto esportivo. O principal entrave nas negociações era a questão financeira. Após recusar as duas primeiras propostas apresentadas pela diretoria, Renato voltou à mesa de conversas, e as partes chegaram a um denominador comum para sacramentar o acordo.

