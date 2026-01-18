menu hamburguer
Vasco

Vasco tem mudanças drásticas na escalação contra o Nova Iguaçu

Cruz-Maltino entra em campo com time inteiramente diferente em relação à estreia

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/01/2026
17:03
Diniz Vasco Maricá
imagem cameraFernando Diniz durante estreia do Vasco no Carioca 2026, diante do Maricá (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco definiu a escalação para o duelo com o Nova Iguaçu neste domingo (18), em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Seguindo o planejamento já exposto, Fernando Diniz mudou praticamente todo o time que venceu o Maricá na estreia, na última quinta-feira (15). O único jogador mantido é o goleiro Léo Jardim.

Nomes como Paulo Henrique, Robert Renan, Carlos Cuesta, Nuno Moreira, Thiago Mendes, Philippe Coutinho e Rayan, titulares da equipe, sequer foram relacionados para a partida por opção técnica. Lucas Piton, expulso na primeira rodada, e Pablo Vegetti, que teve saída confirmada ao Cerro Porteño, também são ausências.

Quem ganha a chance entre os 11 iniciais e terá a provável despedida com a camisa cruz-maltina neste domingo é David. O atacante tem transferência encaminhada para o Vitória.

Desta forma, a escalação do Vasco tem: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas e Victor Luís; Hugo Moura, Tchê Tchê e Matheus França; Garre, David e GB.

Escalação Vasco Nova Iguaçu
Escalação do Vasco para enfrentar o Nova Iguaçu pela segunda rodada do Campeonato Carioca (Foto: Divulgação / Vasco)

FICHA TÉCNICA
Vasco x Nova Iguaçu
2ª rodada - Campeonato Carioca

📆 Data e horário: domingo, 18 de janeiro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Ana Vitória Trindade Ferreira
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

