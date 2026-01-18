Vasco tem mudanças drásticas na escalação contra o Nova Iguaçu
Cruz-Maltino entra em campo com time inteiramente diferente em relação à estreia
O Vasco definiu a escalação para o duelo com o Nova Iguaçu neste domingo (18), em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Seguindo o planejamento já exposto, Fernando Diniz mudou praticamente todo o time que venceu o Maricá na estreia, na última quinta-feira (15). O único jogador mantido é o goleiro Léo Jardim.
Nomes como Paulo Henrique, Robert Renan, Carlos Cuesta, Nuno Moreira, Thiago Mendes, Philippe Coutinho e Rayan, titulares da equipe, sequer foram relacionados para a partida por opção técnica. Lucas Piton, expulso na primeira rodada, e Pablo Vegetti, que teve saída confirmada ao Cerro Porteño, também são ausências.
Quem ganha a chance entre os 11 iniciais e terá a provável despedida com a camisa cruz-maltina neste domingo é David. O atacante tem transferência encaminhada para o Vitória.
Desta forma, a escalação do Vasco tem: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas e Victor Luís; Hugo Moura, Tchê Tchê e Matheus França; Garre, David e GB.
✅ FICHA TÉCNICA
Vasco x Nova Iguaçu
2ª rodada - Campeonato Carioca
📆 Data e horário: domingo, 18 de janeiro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Ana Vitória Trindade Ferreira
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
